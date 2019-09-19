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في موازاِة متابعة الرئيس سعد الحريري في الرياض للموقف السعودي الواعد بدعٍم مالي للبنان، وبعد وضِع مشروع موازنة 2020 على سكة البحث، أجواٌء تفاؤلية على المستوى الاقتصادي عشية توُجه رئيس الحكومة الى باريس للقاء الرئيس ايمانويل ماكرون، تمهيداً لبدء الاستفادة من قروض سيدر، على ما كان الحريري نفُسه أعلن قبل أيام ...



وفي هذا السياق، اكد رئيس الجمهورية اهميَة تحقيق التضامن الوطني للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان، معتبرًا اّن على الجميع تحُمَل مسؤولياِته والالتزام بمرحلة التقشف التي تدخل فيها البلاد. ولفت إلى خطورِة حملات التخويف والترويج للإفلاس وانهيار الُعملة التي يقوم بها بعُض الاعلام والاطراف، مشددًا على حتمية النجاح في الخروج من الأزمة الراهنة...



غير أن الانهماَك الداخلي بالشأن الاقتصادي، لا يمنع المتابعة المحلية لتطورات الكباش الاميركي- الخليجي- الايراني، ولا الرصَد الدقيق لتداعياِت نتائج الانتخابات الاسرائيلية التي اسفرت عن نكسٍة لبنيامين نتنياهو الذي تفَّرد لثلاثة عَشر عامًا برئاسة الوزراء...



واليوم، أكد وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب، اّن خرَق الطائرات الُمسّيرة في الضاحية هو الأخطر منذ حرب تموز ، وُيبرهن أّن الجانب الاسرائيلي َتعَّمد تغييَر قواعد الاشتباك. واذا اكد بو صعب ان الخرق لم يكن بُمسّيرتين فقط بل شاركت فيه طائراٌت صغيرة في الجو جاهزة لتسيير الُمسّيرتين، لفت الى اّن الهدف كان الاعتداء وليس فقط التصوير.



وعلى خط آخر، شدد بو صعب على عدم التهاون مع أِي عميِل َقتل وعذب المقاومين والأسرى، مؤكداً أّن كَل مذِنٍب سيحاَكم.