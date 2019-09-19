ماجد الفطيم للتجزئة تطلق حملة "الحلّ بإيدنا". الوزير جريصاتي: يُسعدنا أن نتعاون مع كارفور للحد من المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة

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بيروت، لبنان،19 أيلول 2019: برعاية معالي وزير البيئة فادي جريصاتي وحضوره، أطلقت كارفور، والتي تديرها شركة ماجد الفطيم في لبنان، حملة "الحلّ بإيدنا" للتشجيع على استخدام الأكياس الصّديقة للبيئة والحد من استخدام الأكياس البلاستيكيّة.

وتنظُر ماجد الفطيم إلى هذه المبادرات ليس باعتبارها واجبًا أخلاقيًا فقط، بل كمسؤولية أساسيّة تجاه العملاء والشّركاء وكافة الجّهات المعنية في المجتمع، بهدف المساهمة بشكل أكبر في الحفاظ على البيئة ومعايير التنمية المستدامة في المنطقة، بل والسّعي باستمرار لتصبح واحدة من أكثر الشّركات مراعاةً للبيئة في العالم.

وخلال حفل الإطلاق، قال جان عبد السّاتر، المدير الإقليمي لكارفور لبنان لدى “ماجد الفطيم” للتجزئة: "إنّ أزمة التّلوث في لبنان أزمة جدية وملحة، ويسرُّنا أن نضع أيدينا بأيدي وزارة البيئة من أجل الوصول إلى هدفنا المتمثل بتحقيق "المحصّلة الإيجابية" في استهلاك المياه والانبعاثات الكربونية بحلول عام 2040. إنّنا على ثقةٍ تامة بأنّ اللبنانيينَ يملكونَ الوعَي الكافي لانجاحِ هذه الحملة التي تهدف للحد من استعمال المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة من أجل لبنان أخضر وصحي لأبنائه".

وبالمناسبة ألقى وزير البيئة فادي جريصاتي كلمةً قال فيها: "إنّ ماجد الفطيم هي من الشركات التي استثمرت كثيرًا في هذا البلد، وخلقت الكثير من فرص العمل لشباب لبنان، كما أنّ استراتيجيّة ماجد الفطيم البيئيّة تتجانس مع خطّة وزارة البيئة". وأضاف: "إنّني أعتز جدًا بهذه المبادرة وبأنّ كارفور كانت من السبّاقين في محاربة البلاستيك، وأنا على ثقة بأنّ المتاجر الأخرى ستنضم إلى هذه الحملة قريبًا، ولكنّنا في الوقت نفسه ندعو المستهلك لتحمّل مسؤوليّته وتغيير عاداته تجاه البيئة، فالكلفة البيئية التي يدفعها لبنان أصبحت واضحة أمام الجميع، ويشكّل البلاستيك أكبر خطر على بيئتنا، ووجودنا اليوم في كارفور يؤكد أنّ البديل اصبح متوفرا". وتوجّه جريصاتي الى إدارة كارفور بالشّكر قائلًا: "أشكر كارفور لأنّ البديل – أي الأكياس الصّديقة للبيئة، قد صنعت في لبنان مما يساهم بتشجيع صناعتنا الوطنية".

وفي الختام أعلنت الجّهتان أنّ التعاون بينهما لن يقتصر فقط على الحملة ضد البلاستيك، انّما سيتم تنسيق حملات تشجير في مناطق مختلفة كانت قد شوّهتها الكسارات، حيثُ ختم جريصاتي قائلًا: "أنّه بالشّراكة مع ماجد الفطيم سنكون قادرين على تغيير جزءٍ من الصّورة التي شوّهتها الكسّارات".

وتجدر الإشارة إلى أنّ إطلاق حملة "الحلّ بإيدنا" كانت بحضورعدد من الفعاليّات البيئيّة والثّقافيّة والعسكريّة.

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ملاحظة للمحرر: الاسم القانوني لهذه الشركة هو "ماجد الفطيم"، ويجب عدم تقصيره أو اختصاره لتفادي الالتباس مع كيان تجاري آخر.

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نبذة عن كارفور:

تعد كارفور أحد أكبر سلسة متاجر الهايبرماركت والسوبرماركت في العالم. وقد قامت شركة ’ماجد الفطيم‘ بإطلاق علامة كارفور التجارية في المنطقة في العام 1995، حيث تمتلك الشركة امتياز الاستخدام الحصري لعلامة كارفور التجارية في 37 سوقًا عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. افتتح أول كارفور هايبرماركت في العام 1995 في سيتي سنتر ديرة في دبي، ليحقق فيما بعد التوسع إلى ما يتجاوز 270 متجرًا في 15 دولة في المنطقة، موفرًا خدماته بما يتجاوز 750,000 عميلًا يوميًّا. يعمل لدى متاجر كارفور أكثر من 37,000 موظفًا.

تقوم كارفور بإدارة نماذج مختلفة من المتاجر تضم الهايبرماركت والسوبرماركت من أجل تلبية الطلب المتزايد من قاعدة عملائه المتنوعة. وتماشيًا مع التزام العلامة التجارية في توفير أوسع مجموعة من المنتجات ذات الجودة العالية وبأسعار تنافسية، تقدم كارفور اليوم خيارات لا مثيل لها تضم أكثر من 100,000 نوع من المنتجات الغذائية وغير الغذائية، فضلًا عن السلع المنزلية المتعددة. تلتزم كارفور بمواصلة توفير الراحة في التسوق لجميع عملائها من أجل تحقيق أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم.

تم إطلاق كارفور في لبنان في عام 2013. تدير كارفور اليوم 3 هايبرماركت و2 سوبرماركت في الدولة، ويعمل لديها أكثر من 800 موظفًا.

نبذة عن ماجد الفطيم

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وتحفل قصة نجاح "ماجد الفطيم" بالعديد من الإنجازات، التي جاءت نتيجة رؤية أسسها السيد ماجد الفطيم، الذي حلم بتغيير مفهوم التسوّق والترفيه لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وقد بدأت ملامح تلك الرؤية تتجسّد عبر العديد من مراكز التسوّق الحديثة والمبتكرة، تم افتتاحها أولًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتتوسّع بعدها عبر 15 سوقًا حول العالم ويعمل بها أكثر من 43 ألف موظف. وقد نالت المجموعة أعلى درجة استثمارية (BBB) للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط.

تمتلك وتدير "ماجد الفطيم" اليوم 25 مركز تسوّق و13 فندقًا واربعة مشاريع مدن متكاملة بالإضافة إلى العديد من المشاريع قيد الإنشاء. وتتضمّن مراكز التسوّق التابعة لشركة "ماجد الفطيم"، "مول الإمارات"، و"مول مصر"، ومراكز "سيتي سنتر"، ومراكز التسوق المجتمعية "ماي سيتي سنتر"، بالإضافة إلى أربعة مجمّعات تسوّق بالشراكة مع حكومة الشارقة. كما أنّ للشركة امتياز الاستخدام الحصري لاسم "كارفور" في 37 سوقًا على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. وتدير "ماجد الفطيم" أكثر من 270 متجرًا في 15 دولة.

كما تدير "ماجد الفطيم" أكثر من 400 شاشة سينما في صالات "ڤوكس سينما" التابعة لها، بالإضافة إلى 36 مركز ترفيه عائلي "ماجيك بلانيت" في المنطقة، والعديد من المنشآت الترفيهية المبتكرة مثل "سكي دبي"، "أوربي دبي" و"سكي مصر"، وغيرها.

و"ماجد الفطيم" هي الشركة الأم لشركة "نجم" شركة خدمات التمويل والمتخصصة بإصدار البطاقات الائتمانية الاستهلاكية، وشركة متخصصة بالأزياء والأناقة تدير عددًا من أبرز الأسماء والعلامات التجارية في عالم الأزياء والموضة مثل "أبيركرومبي آند فتش" و"أُول سينتس" و"لولوليمون أثليتيكا" و"كريت آند باريل" و "مايزون دو موند". هذا وتشغّل "ماجد الفطيم" شركة إدارة المرافق "إينوڤا" من خلال مشروع مشترك مع شركة "ﭬيوليا"، العالمية الرائدة في مجال إدارة الموارد البيئية. وتمتلك المجموعة حقوق متجر "ليغو" و "أمريكان غيرل" المعتمد في منطقة الشرق الأوسط كما أنها تعمل في قطاع الأطعمة والمشروبات من خلال شراكة استثنائية مع "غورميه غلف".