سرحان هنّأ القضاة المعيّنين واستقبل رابطة قدامى القضاة

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زار وزير العدل القاضي ألبرت سرحان على رأس وفد إداري وقضائي، مجلس القضاء الأعلى في قصر العدل في بيروت، لتقديم التهنئة للقضاة المعينين لمناسبة توليهم مراكزهم القضائية والإدارية.



وكان في استقباله رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس ورئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران وحشد من القضاة.



كما هنأ الوزير سرحان المديرة العامة لوزارة العدل القاضية رولى جدايل لمناسبة توليها مهامها الإدارية في مكتبها في الوزارة.



وكان سرحان بحث مع وفد من رابطة قدامى القضاة برئاسة القاضي أنطوني عيسى الخوري شؤونا قضائية عامة.

وشكر الوفد الوزير سرحان على "اهتمامه ومتابعته لآلية تعيين عدد من القضاة المتقاعدين في لجان مختلفة يتطلب العمل فيها الاستفادة من خبرات هؤلاء القضاة القانونية والإدارية".