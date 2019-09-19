مخزومي من إيطاليا: لاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بأسرع وقت

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واصل رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي زيارته إلى إيطاليا، والتقى إلى مأدبة عشاء في روما وزير الشؤون الأوروبية فينتشينزو أمندولا، عارضا معه الأوضاع في المنطقة والعالم.





إثر اللقاء، أشار مخزومي الى أن "الحديث تطرق إلى التطورات الأخيرة في الاتحاد الأوروبي في ظل "البريكست" وتداعياته على الدول الأوروبية"، آملا "الوصول إلى اتفاق بين بريطانيا والاتحاد بأسرع وقت ممكن"، متمنيا "التوفيق للرئيسة المقبلة للمفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ولا سيما في ظل التحديات الكثيرة التي يواجهها الاتحاد الأوروربي".