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أعلنت ادارة "جمال ترست بنك" في بيان انه "على ضوء قرار الخزانة الاميركية القاضي بادراج "جمال ترست بنك" ش.م.ل. على قائمة الـSDGT بتاريخ 29 آب 2019 وعلى الرغم من سلامة وضعه المالي المؤكد في تقارير مفوضي المراقبة وامتثاله التام للقواعد والاصول المصرفية المحلية والخارجية، اضطر مجلس الادارة اتخاذ القرار بالتصفية الذاتية بالتنسيق الكامل مع مصرف لبنان.

وأكد المصرف مجددا ان ما يعتمده من تدابير ينطلق من حرصه على حقوق المودعين والموظفين، طالبا الامتناع عن نشر اي معلومة تخص هذا الظرف الاستثنائي ولا تكون صادرة على ادارة المصرف.

وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد اعلن في بيان له موافقة مصرف لبنان على طلب "جمال ترست بنك" بالتصفية الذاتية.