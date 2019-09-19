تصفية "جمال ترست بنك" رسمياً!

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أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه اليوم أنه وافق على "طلب جمال تراست بنك ش.م.ل. تاريخ 19/9/2019 إفادة المصرف المذكور من أحكام المادة 17 من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 المتعلق بالتصفية الذاتية".





ولفت الى أن "قيمة الموجودات الثابتة والحقوق كافة العائدة للمصرف المعني اضافة الى قيمة مساهمة المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، هي كافية، من حيث المبدأ، لتسديد كامل ودائع والتزامات جمال تراست بنك وذلك بعد التحقق من مراعاتها للقوانين اللبنانية ولقرارات ولتعاميم مصرف لبنان".





وكرر سلامه التأكيد أنه "سيتم تأمين أموال المودعين كافة بتاريخ استحقاقها كما والحفاظ على حقوق الموظفين في هذا المصرف".