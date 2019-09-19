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بو صعب يعرض "مسيرة الطائرة الاسرائيلية المسيرة" و"صندوق المتفجرات"

19
SEPTEMBER
2019
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عرض وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب خلال مؤتمر صحفي في وزارة الدفاع الطائرة المسيرة الاسرائيليّة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت.

وكشف، عن الصندوق الذي كان يحمل المتفجرات.

وشدد على أن "الطائرة الاسرائيلية المسيرة التي سقطت في لبنان ليست عادية كما يعتقد البعض إنما فيها معدات عسكرية، والمسيرة الاولى مجهزة بقطعة صناعة اسرائيلية تبث معلومات دقيقة بقدرة عالية ويسمح بالتحكم بالمسيرة عبر طائرة uav". كاشفًا، عن أنّ "التحقيقات تؤكد أنه كان هناك مخطط إسرائيلي لإرسال طائرات عدة بالتزامن مع وجود طائرة من نوع يو اي في، واحدى الطائرتين المسيرتين كانت تحمل 4.5 من المتفجرات البلاستيكية واحداهما تملك 4 أذرع و8 محركات".

وأضاف:"المسيرة انطلقت من نقطة في البحر على بعد 4,8 كلم ومرت بمنطقة الجناح".

وشدد على أن، "هدف الطائرة المسيرة الاسرائيلية كان الاعتداء داخل مدينة بيروت".

واشار الى أن "الطائرة المسيرة الاسرائيلية عرضت حركة الطيران في اجواء مطار بيروت الدولي للخطر".

ولفت الى أن "هناك 480 خرقاً للقرار 1701 في الشهرين الأخيرين من قبل العدو الاسرائيلي لكن عملية الطائرات المسيّرة هي الأخطر".

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