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دعوة من الوزير باسيل للبريطانيين

19
SEPTEMBER
2019
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نوه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل من مؤتمر التكنولوجيا اللبناني البريطاني في لندن بـ "جهد السفارة اللبنانية لتنظيمها هكذا حدث مهم ويصب باطار الدبلوماسية الاقتصادية التي اطلقناها اخيرا في وزارة الخارجية"، مشيراً الى أن "هناك اتفاق لبناء شراكات مع بريطانيا في قطاع التكنولوجيا خصوصا ان لبنان اول بلد عربي يوقع على اتفاقية الشراكة مع بريطانيا".

 

ولفت الى أن "بيروت هي مركز للعلم والمعرفة والتلاقي ولبنان زاخر بقدارته بعالم ريادة الاعمال والتكنولوجيا من هنا ادعو المستثمرين البريطانيين للاستثمار في قطاع التكنولوجيا في لبنان".

 

وتوجه الى البريطانيين بالقول:"لبنان يتمتع بجودة التعليم واللبنانيون خلاقون ومبدعون فاستفيدوا من هذا الامر لبناء شراكات منتجة في هذا المجال".

 

وشدد على أن "تحسين الاقتصاد وخلق فرص عمل للشباب اللبناني هو من اولويات لبنان بالمرحلة الراهنة والاقتصاد الرقمي سيكون بصلب هذه الرؤية".

 

وأضاف:"اليوم نفتح افاقاً جديدة للتعاون بين بريطانيا ولبنان بما يخدم مصلحة البلدين وانا سأبذل كل الجهود اللازمة لتعزيز هذا التعاون".

 

ولفت الى "أننا بعصر التكنولوجيا ولبنان يولي اهمية كبيرة لهذا القطاع لذا نعلن اطلاق سياسة التكنولوجيا".

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