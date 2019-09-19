سليم صفير يعرض مع السفير الصيني تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية

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التقى رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير السفير الصيني في لبنان وانغ كي جيان في مقرّ السفارة، وجرى عرض الأوضاع المالية والمصرفية العامة.

وكانت مناسبة للبحث في العلاقات الاقتصادية والتجارية التاريخية بين لبنان والصين، وسبل تطويرها وتنميتها بما يصبّ في مصلحة اقتصاد البلدين، خصوصاً عبر تبادل الخبرات في المجالات الاقتصادية التي تهمّ الجانبين اللبناني والصيني، وتفعيل التبادل التجاري بين البلدين وإيجاد السبل الآيلة إلى تعزيزه.



وفي هذا السياق، طلب رئيس جمعية المصارف من السفير الصيني أن تؤمّن بلاده خط ائتمان يوضع في تصرّف لبنان من خلال المصارف اللبنانية، بهدف دعم الاستيراد من الصين إلى لبنان، وذلك بموجب الاتفاقات الاقتصادية والتجارية الموقّعة بين البلدين لتأمين التسهيلات المالية اللازمة في هذا الإطار.



وفي خلال اللقاء، وجّه السفير الصيني دعوة رسمية إلى الدكتور صفير، للمشاركة في المنتدى الاقتصادي المقرر عقده في شنغهاي في

الأسبوع الأول من تشرين الثاني المقبل.



ووعد رئيس جمعية المصارف بدرس الموضوع شاكراً السفير على الدعوة.



