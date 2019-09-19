دولارك بنقطتين

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ابتداءً من 15 أيلول وحتّى نهاية الشهر، ضاعف نقاطك لدى استخدام بطاقة "IPT Prepaid Fuel Card" على محطات IPT. احصل على نقطتين بدل نقطة مقابل كلّ دولار تنفقه.

هذه البطاقة الإلكترونية هي وسيلة متطوّرة تتيح لحامليها التوفير في مصاريف الوقود اليومية والانتساب الى برنامج ولاء مميّز.

يتضمّن برنامج ولاء بطاقة "IPT Prepaid Fuel Card" خدمات مجّانية منها البنزين والغسيل وغيار الزيت...وغيرها من الجوائز القيمة.

"بلا الكاش، فوّل جوايز!" مع بطاقات IPT

للحصول على هذه البطاقة أو الإستفسار، اتصل على الرقم الساخن: 78822822.