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أسرار الصحف ليوم الخميس 19 أيلول 2019

19
SEPTEMBER
2019
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الجمهورية
سعى البعض الى الإنضمام الى وفد رسمي لمرافقة أحد المسؤولين الى الخارج من دون جدوى بعدما أصر رئيس الوفد على إبقائه إستشاريا وتقنيًا.
لم ترصد أي حركة لسفارة أجنبية في بيروت في ملف طارىء رغم حجم الإتهامات التي يتحدث عنها البعض.
يحضر أحد الوزراء الجدد للسفرِّ إلى دولة في أميركا الجنوبية بهدف تعزيز التبادل التجاري وسيرافقه وفد كبير يزيد عن 90 شخصًا والجميع على حساب الدولة.

البناء
خفايا
قالت مصادر معنية بملف العملاء وعلى رأسهم العميل عامر إلياس الفاخوري إنّ حزب الله لم يدخل المعركة الإعلامية حول الملف بل لجأ إلى المعالجات الفورية المباشرة التي تجسّد نظرته لخطورة الملف وتجسّدت باجتماعات تخصّصية ومهنية قانونية وأمنية مع الجسمين القضائي والأمني لبحث الملف بدرجة عالية من المسؤولية، وقالت المصادر إنّ قيادة الحزب راضية عن النتائج التي انتهت إليها متابعاتها والتي سيسلكها الملف…
كواليس
توقفت مصادر دبلوماسية أمام تسمية الرئيس الأميركي دونالد ترامب لروبرت أوبراين مستشاراً للأمن القومي، وقالت إنّ سجل المستشار الجديد لا يوحي إلا بمشروع تفاوضي مع الخصوم يريده ترامب يشبه مفاوضات أوبراين لتحرير الرهائن والإستفادة من الخبرات الإقتصادية والقانونية في صياغة العقود وعمليات التحكيم التي قام بها أوبراين تؤكد أنّ المطلوب من يدير مفاوضات لا من يمهّد لخوض حروب…

اللواء
أسرار
همس
وصف دبلوماسي لبناني زيارة وزير دولة كبرى إلى المنطقة بأنها تندرج في إطار «المفاوضات على السماء»!
غمز
جرت رهانات على إجراءات عقابية سريعة على عدد من الشخصيات، سرعان ما تبيَّن أنها لا تعدو كونها تسريبات، ليس إلاَّ..
لغز
تنتظر أوساط المتقاعدين بقلق إحتمالات تخفيضات تطال رواتبهم التقاعدية، على الرغم من التطمينات المتكررة..

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