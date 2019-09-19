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عناوين الصحف ليوم الخميس 19 أيلول 2019

19
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الأخبار
موازنة 2020 في مجلس الوزراء: تهديد بزيادة ساعات تقنين الكهرباء!
القضاة إلى المواجهة مجدداً: لإسقاط آلية احتساب الضرائب
نتنياهو الخارج من الهزيمة: الرهان على إفشال غانتس

الجمهورية
الموازنة: تساؤلات عن الإيرادات
الموازنة: مخاوف من الضرائب الموجعة.. وإستعجال للتعيينات
هل يقود لهيب «ارامكو» المنطقة الى الفصل السابع؟

البناء
الرياض تتهم إيران وواشنطن لا تريد حرباً... واليمنيّون يردّون بتحذير الإمارات وطهران تسخر
الحريري فجأة إلى السعودية قبل باريس... وتساؤلات عن طلبات سياسيّة ضد إيران
خليل: لدينا فرص لكننا نحتاج سياسات تحقق النمو... والموازنة مهمتها الحساب السنويّ

اللواء
رئيس الحكومة في الرياض للتضامن.. والدعم المالي السعودي ينش السندات اللبنانية؟
خليل يكشف عن إصدار بملياري دولار.. وعقوبات بحق شخصيات سنية
بن سلمان وبوتين يبحثان النفط.. الحوثي يهدد الإمارات والكويت تتأهب
إدلب أمام مجلس الأمن اليوم

الديار
تخبط في تقدير نسبة العجز في موازنة 2020 بين لبنان وباريس وواشنطن
طريق غير مُعبّدة أمام مشروع موازنة 2020 ومصداقية الأرقام على المِحكّ

L'Orient-Le Jour
Retour sur les propositions de Gebran Bassil pour le budget 2020

The Daily Star
Trump cites options short of war with Iran

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