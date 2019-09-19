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الشيوعي وعائلة حاوي: لن نسمح باستغلال قضية استشهاده

19
SEPTEMBER
2019
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نشرت وسائل الاعلام، أول من امس، نص قرار اتهامي صادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بحق المدعو سليم جميل عياش وآخرين، في قضية اغتيال الرفيق الشهيد الأمين العام الأسبق للحزب جورج حاوي. عليه يهم الحزب الشيوعي اللبناني وعائلة الشهيد اعلان ما يأتي :

أولا: ان الحزب الشيوعي اللبناني هو عائلة الرفيق الشهيد جورج حاوي، وعائلته هي حزبه هكذا كان، وهكذا سيبقى.
ثانيا: ان قضية اغتيال الرفيق جورج حاوي، القائد الشيوعي الوطني والعربي والأممي، مطلق جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية، قضية مقدسّة لدى الحزب وعائلته الحريصين أشد الحرص على اثبات الحقيقة كاملة لمحاسبة المسؤولين عن قرار اغتياله وعن تنفيذه وانزال أشد العقوبات بالقتلة.
ثالثا: ان الحزب وعائلة الشهيد جورج حاوي لا يبرّئان أحدا ولا يتهمان أحدا بشكل قاطع بدون اثبات الأدلة الدامغة والنهائية التي لم يتضمنها قرار الاتهام، باعتراف قاضي الإجراءات التمهيدية في قرار الاتهام وفي قرار رفع السرية عنه.
رابعا: يؤكد الحزب وعائلة الشهيد أنهما لن يسمحا لأي كان تبوظيف قضية استشهاد الرفيق جورج حاوي لتحقيق أغراض ومشاريع سياسية داخلية وخارجية، بما فيها المحكمة الدولية ولجان التحقيق التابعة لها، التي سبق ان اصدرت قرارات عدة ثم عادت وتراجعت عنها وكان لنا موقف واضح منها منذ تأسيسها.
خامسا: يعاهد الحزب وعائلة الشهيد، كل الرفاق والأصدقاء والوطنيين والمقاومين بمتابعة قضيته حتى النهاية من أجل جلاء الحقيقة، وهما على قناعة تامة بأن من اغتال القائد المقاوم جورج حاوي خائن وعميل يستحق حكم الإعدام فلا غطاء فوق رأس أحد.

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