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سرق 3360دولار واشترى هواتف خلوية لإبعاد الشبهات عنه

18
SEPTEMBER
2019
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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

 
بتاريخ 5/9/2019، ادعت احدى المواطنات لدى فصيلة العباسية في وحدة الدرك الإقليمي ان مجهولا أقدم على سرقة محفظتها التي تحتوي مبلغ 3360$ و800 ألف ل.ل، ومستندات ثبوتية من داخل مكان عملها في جل البحر.
 
 
بناء عليه، باشرت مفرزة استقصاء الجنوب استقصاءاتها وتحرياتها، وتمكنت من تحديد هوية المشتبه به، وتمكنت بتاريخ 11/9/2019 من توقيفه ويدعى:
ع. ح. (مواليد عام 1995، لبناني)
 
 
بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه، ولإبعاد الشبهات عنه قام بشراء هواتف خلوية بالمبلغ المسروق، ومن ثم بيعها بثمن زهيد، حتى يتذرع انه حصل على الأجهزة من شخص يدين له بمبلغ من المال، وقد اعترف انه قد رمى المحفظة في محلة الرمالي - برج الشمالي، فجرى ضبطها وبداخلها مستندات وبعض الأغراض الخاصة.
 
كما جرى توقيف المدعو:
 
 
خ. ف. (مواليد عام 1997، فلسطيني)
 
للاشتباه به بانه على معرفة بعملية السرقة، كونه كان يشتري الأجهزة الخلوية بسعر زهيد ويبيعها بثمنها الحقيقي.
 
 
سلما مع المضبوطات الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهما بناء على إشارة القضاء المختص.
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