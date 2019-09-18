نديم قطيش: قلبي حزين ونفسي متعبة..!

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أعلن الإعلامي نديم قطيش أنه "نصح رئيس الحكومة سعد الحريري عام 2016 بإقفال تلفزيون المستقبل".



وفي سلسلة تغريدات على حسابه عبر "تويتر"، قال: "حين استدعاني الرئيس سعد الحريري في ميلاد ٢٠١٦، وطلب مني استلام التلفزيون، نصحته بإقفاله يومها، قلت له ان ترامب ربح على الاعلام التقليدي بحساب تويتر وأردوغان واجه الانقلاب بخطاب عبر تطبيق فايس تايم، ٢٠١٦ هو عام هزيمة الاعلام التقليدي في المواجهة مع الاعلام الجديد".



وتابع، "لم يسمح لي الرئيس الحريري بمتابعة العرض، قال لي انه لن يقفل التلفزيون، هذه شهادة لله، ان الرجل حاول في العام وفي الخاص ان ينقط هذه التجربة ولم يوفق، تمسك به ابعد مما نصحه الجميع، لا وقت الان لتوزيع المسؤوليات وحصر الإرث عن الوضع الذي وصلنا اليه تلفزيونياً وغير تلفزيوني".



وأردف قائلاً: "فقط شهادة بسيطة انه ذهب بعيداً جداً جداً في محاولات الانعاش".



وأضاف، "قلبي حزين ونفسي متعبة، لا املك في هذه اللحظة وفي هذا الموضوع تحديداً الا ان أقول شكراً لتلفزيون المستقبل ولكل جنوده المعلومين والمجهولين وشكراً لسعد الحريري لكل شيء ورغم كل شيء ".



واعتبر قطيش، أنه "يوم حزين للإعلام اللبناني، ولتجربة حملت من التعدد والرحابة والحداثة والحرية أقصى ما يتيحه الواقع اللبناني".



وختم تغريداته، متوجّهاً لتلفزيون المستقبل، بالقول: "شكرًا لكل شيء. شكراً لانك فتحت لي الهواء لتجديد غير مسبوق في الاعلام اللبناني، ولانك تسامحت مع سقوفي المزعجة احياناً. شكراً لأنك اهديتني الكثير مما انا عليه".