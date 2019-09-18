النقيب إيلي قزّي ينجو من الموت بأعجوبة

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نجا رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان إيلي قزّي من الموت بأعجوبة، بعد تعرضه لحادث مروع، تسبب بدخوله العناية الفائقة لأيام عدة.



وفي التفاصيل، ان القزي كان برحلة استجمام مع مجموعة من الأصدقاء في جرود الأرز، حيث طرأ عطلاً على الـATV الذي كان يقوده فانقلب وانزلق قزي تحته.

على الأثر، نقل قزي بحالة حرجة الى مستشفى سيدة لبنان في جونية، وأدخل الى غرفة العناية المركزة وخضع للفحوص والصور اللازمة، فتبين إصابته بكسور في ضلوعه، وتضرر في رئته، ورضوض في أنحاء مختلفة من جسده، وهو لا يزال يتابع العلاج في منزله.