امن الدولة: توقيف شخص بجرم تزوير واستعمال مزور

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صدر عن المدرية لامن الدولة - قسم الاعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي: "في إطار الجهود المبذولة من قبل المديرية العامة لأمن الدولة لمكافحة الفساد، وبعد توفر معلومات لديها عن قيام المدعو (أ. س) لبناني الجنسية، بالاستحصال على مستند مزور يدعي بواسطته أنه موظف في مرفأ بيروت بصفة مدير تأمينات، واستخدامه هذا المستند ليستفيد من قرض مصرفي ، ثم تخلف عن تسديده مما استوجب ملاحقته قضائيا.



عليه، بناء لإشارة القضاء صاحب الصلاحية، تمكنت دورية من مكتب مرفأ بيروت التابع للمديرية العامة من توقيفه حيث اعترف خلال التحقيق معه بما نسب إليه، مُدعياً أن أحد موظفي المرفأ زوده بالمستند المزور المشار اليه أعلاه، فتم استدعاء الموظف والتحقيق معه.





بناء لما تقدم، تم توقيف المدعو (أ. س) بجرم تزوير واستعمال مزور، وإبقاء الموظف رهن التحقيق، وأودع القضاء المختص بناء لإشارته".