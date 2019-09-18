بالصور - قوّة إسرائيليّة مدعومة بدبابة "ميركافا" تصوّب بنادقها باتجاه عناصر الجيش اللبناني!

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حاولت قوة تابعة للعدو الإسرائيلي، عند الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم، الإقتراب من السياج التقني في محلة كروم الشراقي في خراج ميس الجبل - قضاء مرجعيون، من دون خرق الخط الازرق، بحسب ما أفاد مراسل "الجديد" في المنطقة جورج العشي.

وتقدّمت القوة الإسرائيلية مدعومة بدبابة ميركافا مرابطة خلف تلة، موجّهة فوهة مدفعها بإتجاه الأراضي اللبنانية، ما دفع بالجيش اللبناني المنتشر على الحدود للإستنفار، لا سيما بعد توجيه عناصر العدو بنادقهم باتجاهه. كما قام أحد العناصر برمي قنبلة دخانية الى داخل الأراضي المحتلة للعودة الى حيث تتمركز الدبابة.

ولم تحلّق أي طائرة مسيّرة في المنطقة. فيما تسود حال من الهدوء بعد تراجع جيش العدو الى خلف الطريق العسكرية الحدودية المحاذية لمستعمرة المنارة.