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باسيل من المانيا: أكثر من ٨٠ بالمئة من السوريين يرغبون بالعودة

18
SEPTEMBER
2019
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أكد وزير الخارجية جبران باسيل إلتزام لبنان بالقرار ١٧٠١، مشيراً إلى أن إسرائيل هي دائما المعتدية كما حصل أخيراً وفي كل مرة.


باسيل وفي مؤتمر مشترك مع مستشار الأمن القومي والسياسة الخارجية في المستشارية الالمانية يان هاكر، قال:" لمسنا رغبة متوافرة لدى أكثر من ٨٠ بالمئة من النازحين السوريين بالعودة، فالظروف باتت مؤاتية بسوريا لذلك نطلب من ألمانيا مساعدتنا بالضغط بهذا الاتجاه وتحويل أموال المساعدات لتشجيع هذه العودة".


وتابع:" رفضنا سابقاً توطين الفلسطينيين ونرفض مجدداً توطين السوريين، نحن حريصون على سلامة عودة النازحين ولم يسجل لدينا ممن عادوا من لبنان أي انتهاك لحقوقهم وكرامتهم".


وأشار إلى أن في السنة الاخيرة عاد أكثر من مئتي ألف سوري من لبنان لأن الظروف أصبحت مؤاتية، لافتاً إلى أن الاجراء الذي اتخذه الجيش أخيراً والذي أتى بقرار من المجلس الاعلى للدفاع بلبنان هو نتيجة قيام تجمعات غير شرعية للنازحين ببناء مساكن غير شرعية.


وأعلن باسيل أن لبنان سينظم مع ألمانيا بنهاية تشرين الاول مؤتمراً مشتركاً للاستثمار لتشجيع الشركات الألمانية على الاستثمار فيه.


من جهته، قال هاكر:" ننظر بقلق للنزاعات بين حزب الله واسرائيل".


وأشار إلى أن السلوك العدواني من حزب الله يهدد أمن الشعب اللبناني، مؤكداً وجوب الالتزام بالقرار 1701.

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