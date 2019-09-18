مذكرة تتعلّق بـ "تلفزيون المستقبل" والموظفين.. ما هي؟!

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أصدر مجلس إدارة تلفزيون المستقبل مذكرة إدارية أعلن فيها عن قراره بإعادة هيكلة كل دوائر التلفزيون تحضيرا لإنطلاقة جديدة في المرحلة القادمة لافتا الى أنه سيتوجب تقليص حجم اليد العاملة بشكل ملحوظ.



وأبلغ مجلس الإدارة العاملين في التلفزيون "بأننا سنضطر الى إنهاء خدمات بعض الزملاء مع دفع كل المستحقات والتعويضات تطبيقا للمادة 50 من قانون العمل اللبناني، بالاضافة الى مهل الانذار القانونية وذلك لجميع الموظفين المعنيين وعلى عدة دفعات."



إشارة الى أن المذكرة صدرت في 13 أيلول 2019 وقد بدأ تطبيقها في 15 أيلول 2019.