المطران عبد الساتر عرض مع السنيورة للمخاطر التي تواجه لبنان

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استقبل رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، الذي عرض رؤيته للوضع سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، مؤكدًا أن أبرشية بيروت، التي تضمّ مواطنين من مختلف الطوائف، تقوم بدور مهمٍّ لتعزيز العيش المشترك. كما شدد السنيورة خلال اللقاء على أهميّة ابتعاد الجميع عن الخطاب الذي يحرّك العصبية، وضرورة الانفتاح على الآخر والتعرّف إليه ليكون لبنان فعليًا وطن الرسالة.



وتطرّق البحث إلى المخاطر التي تواجه لبنان على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، ولفت السنيورة إلى أن المرحلة تتطلّب مواقف فعليّة تجنّب البلد الأزمات وتقوده الى برّ الأمان.