سفيرا النروج والدنمارك في وزارة الدفاع

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استقبل وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب السفيرة النروجية الجديدة في لبنان السيدة لين ستاسيث وتمَّ البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وفي سبل تعزيز الدعم النروجي للبنان وخصوصًا في مجال نزع الألغام والدعم الإنساني.

كما واستقبل الوزير بو صعب السفير البلغاري الجديد في لبنان السيد بويان بيليف وتم التداول في أسس إرساء التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين بما يخدم مصلحة البلدين.

وكان الوزير بو صعب قد استقبل الملحق العسكري في فرنسا العميد الركن الياس ساسين قبل مباشرته بتأدية مهامه في باريس. وتم التداول في الملفات التي تتم مناقشتها حاليًا بين لبنان وفرنسا وفي العمل على تعزيز التعاون وتفعيل التواصل بين البلدين.