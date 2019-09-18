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من هو امين عام مجلس الخصخصة الجديد فرحات فرحات؟

18
SEPTEMBER
2019
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عين مجلس الوزراء في جلسته امس فرحات يواكيم فرحات أميناً عاماً للمجلس الأعلى للخصخصة وفيما يلي نبذة عن سيرته الذاتية:


يتمتع بأكثر من 25 سنة خبرة في المجالات التالية: الإصلاح والنمو الإقتصادي، الخصخصة، تطويرالبنى التحتية وإستقطاب الإستثمارات الإستراتيجية، تسهيل التجارة الدولية خاصةً مع الإتحاد الأوروبي، تعزيز القدرة التنافسية، الحوكمة الرشيدة، مكافحة الفساد، ومفاوضة اتفاقيات وحل نزاعات اقتصادية دولية.

خبير ومدير لمشاريع إصلاح إقتصادية ضخمة ممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والإنماء والأمم المتحدة.

خبرته الجغرافية تشمل، إضافةً إلى روسيا واوكرانيا، أكثر من 25 دولة في أوروبا الشرقية، آسيا الوسطى وجنوب آسيا، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والقوقاز.

ترأس لجان تضم أكثر من 24 سفارة (تشمل معظم دول G20) و30 شركة متعددة الجنسيات في قطاع النفط والغاز لتسهيل الإستثمار والحصول على الرخص والعقود في كازاخستان وعمليات التنقيب، الإستخراج والنقل عبر الأنابيب.

لعب دوراً أساسياً في تقييم الجدوى التجارية والإقتصادية لأكثر من 20 شركة حكومية كبيرة في روسيا للتحويل من عسكري إلى تجاري وفي إقامة مشاريع بالشراكة مع شركات متعددة الجنسيات والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والإنماء كما ساهم في تحديد الطرق الجوية عبر روسيا إلى الشرق الأقصى وفي إستقطاب الإستثمارات في الأردن مما أدى إلى مضاعفة الاستثمارات وخلق عدد كبير من فرص العمل الجديدة.

أدار مشروع لمساعدة كازاخستان في إعادة هيكلة معظم القطاعات (من ضمنها الطاقة، النقل، والإتصالات) لتعزيز المنافسة وتحضيرها للخصخصة. أعد خطة خصخصة الشركات الحكومية في كوسوفو، وساعد تركمانستان في إنجاز خصخصة عدد كبير من الشركات الحكومية كما ساعد عدد من الدول في إعتماد قوانين الخصخصة وإرساء الشفافية.

ساعد عدد من الدول (من ضمنها أوكرانيا، أذربيجان، أفغانستان) في تحديث الأنظمة المختصة بالمشتريات والعقود الحكومية للقضاء على الفساد وتقييم جدوى المشاريع وترشيد الإنفاق بهدف تعزيز قدرة الإقتصاد التنافسية والمنفعة العامة والحد من الهدر. كما ساعد في بناء نماذج للشراكات بين القطاعين العام والخاص ولمنح الإمتيازات لتطوير وتشغيل المنشآت الحكومية.

قاد فرق عمل لدراسات أدت إلى إتخاذ اجراءات من أجل إعادة هيكلة العمليات اللوجستية وتطوير عدد من المرافئ )من ضمنها أوديسا، عقبة، عدن(، وإنشاء محطة شحن جوي في مطار كابول، وترشيق الشحن عبر السكك الحديدية في أوكرانيا ربطاً في ممرات النقل الإقليمية ((TRACECA and Viking Train

ذو خبرة واسعة ومعمقة في تحويل إقتصاد عدد من دول الإتحاد السوفياتي السابقة من إقتصاد مركزي موجه إلى إقتصاد حر بما في ذلك من إصلاح هيكلي، خصخصة، إنشاء هيئات ناظمة مستقلة (خصوصاً في قطاع الطاقة)، تنوع الإقتصاد، منافسة حرة، الحكم الإقتصادي، وتطوير منهجي لبيئة الأعمال والإستثمار حسب المعايير الدولية من أجل تعزيز القدرة التنافسية وخفض كلفة الإنتاج.

ساعد في نهوض عدد من الإقتصادات الهشة نتيجة حروب -- أفغانستان، العراق، البوسنة والهرسك، كوسوفو، صربيا، مونتنغرو -- كما لعب دوراً هماً في منع الإنهيار التام للإقتصاد اليمني، وفي تحقيق حد أدنى من الإستقرار الإقتصادي وتوفر السلع الأساسية.

حائز على خبرة واسعة ومعمقة في المفاوضة، والتطبيق، والإستفادة الإقتصادية من اتفاقيات دولية عديدة منها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، إتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، إتفاقية التجارة الحرة لجنوب آسيا SAFTA (تشمل الهند، باكستان، أفغانستان، سيرلانكا، مالديف، نبال)، إتفاقية الترانزيت بين أفغانستان وباكستان، إتفاقية النقل بين دول آسيا الوسطى والصين CAREC Corridors(جزء من تنظيم طريق الحرير الحديثة)، إتفاقية إطار التجارة والإستثمارTIFA بين الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول، إتفاقية " “Lapis Lazuli (أفغانستان وتركمانستان وأذربيجان وجورجيا وتركيا)، وبرنامج ممر النقل بين أوروبا، القوقاز وآسيا TRACECA . ضليع في إتفاقية التجارة العربية الحرة الكبرى/تيسير وإتفاقية اغادير.

أدار مشروع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في لبنان لمساعدة الحكومة اللبنانية في إطلاق عملية الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية. عمل بشكل مثمر ومنتج مع اللجنة الوطنية التي ضمت أكثر من 12 وزارة، البنك المركزي، الجمارك، والقطاع الخاص على التحضير للمفاوضات وإطلاق ورش عمل لإصلاح السياسات الإقتصادية، والبيئة القانونية والمؤسسات بهدف تناغمها مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

عضو دائم في الشبكة الرسمية للمفاوضين الدوليين التابعة لمنظمة التجارة العالمية، كما ساعد عدد من الدول (من ضمنها الاردن، السعودية، أوكرانيا، أفغانستان، طاجيكستان، وكازاخستان) في المفاوضة إلى الإنضمام إلى هذه المنظمة وإجراء الإصلاحات الضرورية. تعاون في هذا الإطار على مدى 15 سنة مع المكتب التنفيذي للرئاسة الأمريكية/الممثل التجاري في البيت الأبيض.

قاد فريق العمل لدعم رئيس جورجيا السابق في مجال مكافحة الفساد والإصلاح الإداري.

حائز على أوسمة وجوائز لإنجازات استثنائية في مجال الإصلاح الإقتصادي من ملك الأردن، رئيس مجلس وزراء أوكرانيا، مجلس النواب الأوكراني، وعدد من كبار المسؤولين في دول أخرى.

محاور ومتحدث في العديد من المؤتمرات الكبرى بما في ذلك
Yalta European Strategy, China WTO Roundtable, and Astana Trade Policy Conference

مؤسس ورئيس Inc. Economic Integration Forum كما شغل خلال حياته المهنية مناصب رفيعة في Booz Allen & Hamilton ومستشار في مشاريع إنماء إقتصادية منفذة من قبل PriceWaterhouseCoopers,
BearingPoint/KPMG, Chemonics International, and IBM Global Business Services

علاوةً على ذلك، عمل في حقل التكنولوجيا والسلامة وحماية البيئة في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 8 سنوات لصالح وزارة الدفاع، وزارة النقل/وكالة الطيران المدنيFederal Aviation Administration، والإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء.(NASA Goddard Space Flight Center)

حائز على ماجستير في الأعمال مع تركيز على الإنماء الدولي (أطروحة بشأن الخصخصة) من جامعة جونز هوبكنز. Johns Hopkins University

حائز على ماجستير وبكالوريوس في الهندسة من جامعة سيراكوز Syracuse University.

من مواليد 1962 كفرصغاب، قضاء زغرتا.

متأهل من نجوى جوزيف سميا ولهم ثلاثة أولاد: ماريا، جواكيم، وباتريك.

 

 

 

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