عناوين الصحف ليوم الأربعاء 18 أيلول 2019

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الأخبار: واشنطن للرياض: الردّ محدود

شحّ الدولارات يهدّد «السلع الأساسية»

العميل الفاخوري و«أمريكانه»: إلى استجواب جديد

البناء: تردّدات زلزال أرامكو مستمرة... وتراجع نظريات اتهام إيران... والحوثي ينذر الإمارات

نتنياهو بعد «أفيفيم» يخسر الانتخابات... وكيان الاحتلال المأزوم إلى حكومة موحّدة لإدارة الأزمة

تعيينات حكوميّة... وورقة اقتصادية للتيار... و«القومي» عند برّي: لا لتبييض ملف العملاء

اللواء: موازنة صفر نمو: إرتفاع المديونية يضغط على أموال سيدر

مشادة ساخنة بين أبو فاعور وعطا الله.. وأزمة دولار وراء إضراب المحروقات!

الديار: افضلية بسيطة لصالح حزب أزرق أبيض على الليكود

اسرائيل امام ازمة حكومية ونتنياهو يخسر شعبياً





الجمهورية: نتنياهو أو غانتس: الحسم بيد ليبرمان

النهار: ملف عامر الفاخوري "أيقظ" الانقسامات الراكدة



the daily star: Cabinet approves more key appointments