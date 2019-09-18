أسرار الصحف ليوم الأربعاء 18 أيلول 2019

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر أمنية إنّ تفاهما جرى على آلية متابعة لملف العملاء بين الأجهزة المعنية التي تقاسمت مهامّ إعادة تقييم ملفات قرابة 900 إسم وإعادة تيويمها بين عائد وفار، وتطبيق مذكرات الإخضاع الدوري للملفات مجدّداً، مقدّرة عدد العائدين منهم بنحو 400، والسعي لدى الحكومة والمجلس النيابي لاستثناء تشريعي في قانون العقوبات للأحكام التي تصدر في جرائم أمن الدولة وخصوصاً العمالة والإرهاب من مبدأ السقوط بمرور الزمن…

كواليس

قالت مصادر معنية بملف التفاوض غير المباشر بين واشنطن وطهران إنّ الرئيس الأميركي يقف في نقطة وسط بين وزير الخزانة المؤيد للتفاوض ووزير الخارجية المعارض، وإنّ ترحيل جون بولتون من مسؤولية الأمن القومي الأميركي أقام توزاناً داخل البيت الأبيض تجاه فرص تسوية الملف النووي، وهو ما يراهن الرئيس الفرنسي عليه للتقّدم بمبادرات تفاوضية تضمن العودة تدريجياً للاتفاق النووي والعمل من داخله لحلّ الخلافات.

اللواء: أسرار

همس

ربطت قيادات سياسية تقارباً حصل بين حليفين تاريخيَّين، وتباعد كلاهما عن حليف آخر مسيحي؟



غمز

تساءل وزير سابق عن موقف وزير معني في قضية تشغل الرأي العام منذ أيام!



لغز

ينتظر فريق محلي مسار لقاءات متوقعة في عاصمة كبرى، لجهة تحديد مسار المعالجات الداخلية للملف المالي.

الجمهورية: أسرار

مرجع مسؤول يشكو من كثرة الوعود

يشكو مرجع مسؤول من كثرة الوعود التي تبديها القوى السياسية لتسهيل الإنقاذ الإقتصادي والمالي، وعدم وفائها بأي إجراء عملي رغم حجم المخاطر.

إمرأة ستتولى "رئاسة مجلس إدارة أحد المرافق العامة"؟

جزم رئيس تكتل نيابي كبير في مجلس خاص بأن إمرأة ستتولى رئاسة مجلس إدارة أحد المرافق العامة على الرغم من نفي وزير الوصاية لهذا الخبر.

سندويشات للطلاب على أنواعها!

قبل انطلاق الإنتخابات الطالبية للعام الجامعي الجديد، أقدم تيار فاعل في إحدى الجامعات على تقديم السندويشات للطلاب على أنواعها.