حمدان لفوشيه: أفق من نومك

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غرد امين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:

مسيو فوشيه أفق من نومك ..

واعلم ان قصر الصنوبر لم يعد مركزاً للمندوب السامي الفرنسي الاستعماري ..

ولا تستطيع أنت أن تفرض تواريخ على الحكومة اللبنانية لوضع ميزانيتها واستعمال اسلوب العصا والجزرة وتصوير مصريات "سيدر" كأنها المن والسلوى ..

وليس ديناً مقيداً يُضاف إلى المئة مليار دولار على رقاب الشعب اللبناني ..

والأفضل لك أن توجه نصائحك إلى دولتك المفلسة وتعالج مشاكلها الاقتصادية المزمنة منذ زمن طويل ..

سقطت ميزانية سيدر عام ٢٠١٩ وستسقط محاولات تضخيم الفساد والافساد وزيادة الدين العام في ميزانية ٢٠٢٠ ..

اذا كان لديك من نصيحة انصح أولئك الذين ربيتموهم على ادراج قصر الصنوبر بالمذهبية والطائفية وسرقة المال العام أن يردوا ما نهبوه من هذا المال الى خزينة الدولة ..

وشكراً لك مسيو فوشيه ..