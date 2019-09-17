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خرجت الحكومة اليوم بسلٍة جديدة من التعيينات

17
SEPTEMBER
2019
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خرجت الحكومة اليوم بسلٍة جديدة من التعيينات، كما وافقت على المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات مع تعديلاٍت طفيفة على ان يتَم التصديُق على الخارطة غدًا في جلسٍة َتعقدها عند الحادية عشرة والنصف صباحًا ، علمًا اّن نقاشًا حادًا حصل في هذا الاطار بين وزير المهجرين غسان عطالله ووزير الصناعة وائل ابو فاعور بعد تهُجم الاخير على وزير البيئة فادي جريصاتي على خلفيِة موضوع خارطة الَرمل والبحص في المخطط التوجيهي... اما الموازنة التي ُادرجت بندًا اخيرًا على جدول الاعمال فلم تحَظ بفرصِة النقاش علمًا ان وزير الخارجية جبران باسيل اعلن تقديَم ورقِة ملاحظاٍت حول مشروع الموازنة مشددًا على انه مع السرعة في الإقرار ولكّنه في الوقت عيِنه ضد التسُرع ...

 

وفي الجلسة حضَر ايضًا عرُض وزيرة الطاقة ندى بستاني للعقبات التي تعترض الشركات المستوردة للنفط عند اجراِء تحويلاٍت من الليرة اللبنانية الى الدولار، بعدما كانت وزارُة الطاقة قد أرسلت كتاباً في هذا المجال الى رئيس الحكومة في ٢٠ آب الفائت . وعرُض وزيرة الطاقة هذا اتى بموازاِة اعلان الإضراب من قبل قطاع النفط ليوٍم واحد غدًا ، وقد علمت الotv ان وزير المال علي حسن خليل شدد خلال الجلسة على انه سَيتواصل مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لايجاد الحلول الممكنة لهذه الازمة ...

 

على خٍط آخر، وفي كلاٍم يضع حدًا لّلغط الذي ُاثير اخيرًا عبر بعض الافرقاء، وتحديدًا حزب القوات اللبنانية، كان لافتًا ما خرج به قائُد الجيش العماد جوزيف عون ردًا على الحملات التي استهدفت الجيش، مشددًا في موقٍف مكِّمٍل لمواقف وزير الدفاع، اّن المعابَر اليوم أفضل مما كانت عليه منذ سنوات، ومشيرًا الى عدم وجود معابر غير شرعية إنما بعض الثغرات التي نعمل على إغلاقها، علماً أن دولاً عدّة متقدمة غيُر قادرة على ضبط حدودها كاملة" ...

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