living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مخزومي من إيطاليا: لبنان يعوّل على الإصلاحات التي كان قد وعد بها الدول الداعمة في مؤتمر "سيدر"

17
SEPTEMBER
2019
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
شارك رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي الذي يزور إيطاليا في مؤتمر لمعهد الدراسات الدولية والسياسية (ISPI)، في ميلانو. وذلك بحضور رئيس الوزراء السابق ماريو مونتي، ورئيس المعهد جيامبيرو ماسولو، ومدير المعهد باولو ماغري، ورئيسة تلفزيون "راي" الإيطالي مونيكا ماجيوني، وحشد من الدبلوماسيين، ورجال الأعمال ورؤساء الشركات الكبرى مثل جنرالي- Generali، و Techint، وتيناريس Tenaris، وإعلاميين.
 
وأكد مخزومي في كلمة له على متانة العلاقات بين لبنان وإيطاليا، التي تشارك في قوات حفظ السلام "اليونيفيل" في الجنوب، لافتاً إلى أهمية تعزيز هذه العلاقات عبر مؤازرة الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والإجتماعية التي يواجهها لبنان. ولفت إلى أن لبنان يعوّل على الإصلاحات التي كان قد وعد بها الدول الداعمة في مؤتمر "سيدر" لإنقاذ الاقتصاد، لا سيما في ما يتعلق بمحاربة الفساد واعتماد الشفافية، معتبراً أن لبنان يعوّل أيضاً على استعادة الثقة الدولية به والأوروبية خصوصاً.
 
من جهة أخرى، شدد مخزومي على ضرورة بذل الجهود الدولية والأوروبية للوصول إلى حلول سلمية للصراعات التي تعصف بالمنطقة العربية والإقليم عموماً، وبناء الثقة بين دولها كي تتمكن من إنهاض الإقتصاد وجذب المستثمرين. وإذ لفت إلى أن الوضع في المنطقة حساس جداً، لكنه رجّح أن يكون التصعيد الكلامي وبعض المناوشات مقدمة لتسويات اكثر منها حرب، معتبراً أن نهج الحوار والتفاهم أجدى لتسوية الأزمات كافة ووضعها على سكة الحل لما في ذلك من أهمية كبرى لأمن لبنان واستقراره. وأكد أن لبنان الذي يمثل نموذجاً للتعايش الحضاري، من الضروري دعمه ومساندته في وجه الاعتداءات الإسرائيلية والخروقات المتكررة لسيادته.
 
وأكد مخزومي أن من مصلحة لبنان حصول تسوية في المجال السوري لأن في ذلك مصلحة اقتصادية وأمنية واجتماعية للبنان ولقضية النازحين أيضاً، عدا عن أن لبنان لا بدَّ أن يشكل جسر عبور لإعادة إعمار سوريا.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout