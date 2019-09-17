ابي رميا الى المغرب ممثلا لبنان

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غادر رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سيمون ابي رميا الى المملكة المغربية صباح اليوم ليمثل لبنان في اجتماع البرلمانيين العرب والآسيويين بشأن السكان والتنمية، في الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية.



وخلال هذا المؤتمر الدولي، سيناقش المجتمعون مواضيع تهم الشباب أهمها: الامن الغذائي والمياه والبيئة والسكان، الصحة الجنسية، الخ. ومن ناحية أخرى، سيشرح النائب ابي رميا استراتيجية لبنان للحفاظ على شبابه وتطبيق الوثيقة الشبابية التي اقرها مجلس الوزراء في نيسان 2012. كما سيعرض النائب ابي رميا اقتراحات القوانين الشبابية التي تقدم بها شخصيا واهمها: الاكاديمية الرياضية، إسكان الشباب، البطاقة الشبابية.