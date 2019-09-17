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حسن جابر الذي كان قد خطف في ​اثيوبيا عاد إلى لبنان.. وفجّر هذه المفاجأة!

17
SEPTEMBER
2019
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وصل رجل الاعمال اللبناني حسن جابر الذي كان قد خطف في اثيوبيا بينما كان متوجهًا من الغابون الى بيروت عبر مطار اديس ابابا إلى مطار بيروت الدولي.


وقد حضر الى المطار لاستقباله النائب هاني قبيسي ممثلًا رئيس مجلس النواب نبيه بري وكتلة التنمية والتحرير، النائب ياسين جابر، شقيق حسن جابر رئيس الجالية اللبنانية في الغابون عماد جابر ووكيله القانوني المحامي شريف الحسيني وافراد عائلته.


وشكر جابر، "كل من ساهم بعودتنا الى أهلنا من وزارة الخارجية الى الرئيس نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، ودولة الغابون التي كان لها الدور الأكبر في هذا الموضوع".


وأعلن، أنّ "الموساد الاسرائيلي يقف خلف عملية توقيفي".


من جهته، هنأ النائب قبيسي عائلة جابر، مؤكدًا، أنّ "ما حصل معه مستنكر".


وشكر بدوره، "كلّ من تابع هذا الموضوع"، مؤكّدًا، أنّ "اهلنا لن يتركوا لا في الساحة اللبنانية ولا في أي ساحة".


بدوره، أكد النائب جابر، انه "يجب أن نسعى الى حماية مغتربينا كي لا يتعرضوا لما تعرض له جابر".


وقال، "طلبنا ارسال موفد الى اثيوبيا لضمان عدم تكرار ما حصل مع حسن جابر لأن خط الطيران هذا يستخدمه اللبنانيون كثيراً".

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