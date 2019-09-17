أبي نصر زار السفير البابوي على رأس وفد من الرابطة المارونية

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استقبل السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزف سبيتاري رئيس الرابطة المارونية نعمة الله أبي نصر على رأس وفد من لجنة الشؤون الاجتماعية والانشطة الداخلية، ضم مقررها الامين العام جورج الحاج وعددا من أعضائها. وقد شكر أبي نصر والوفد المونسنيور سبيتاري "على منحه الأزواج الذين تكللوا بالعرس الجماعي العاشر هذا العام البركة البابوية". وقدم الوفد للسفير شهادة عبارة عن أرزة في غابة أرز الرب في بشري، غرست في البقعة المخصصة للرابطة المارونية.



وسبق للرابطة أن وقعت بروتوكول رعاية وتعاون في العام 2016 مع لجنة "أصدقاء غابة الأرز" مساهمة منها في إعادة تحريج جبال لبنان، ولا سيما بشجرة الارز رمز الوطن.