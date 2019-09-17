أجراء وهميون وإختلاس أموال الصندوق الوطني للضمان

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أصدرت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، البيان الاتي:

"عطفا على نتائج الرقابة التي أجرتها مديرية التفتيش والمراقبة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، تقدم المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي بشكوى وإدعاء شخصي أمام النيابة العامة المالية في بيروت في حق مؤسسة "يونيبلاست" لصاحبتها ب.أ.ق والأجراء الوهميين، وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو متدخلا بجرم إختلاس أموال الصندوق بالتزوير وإستعمال المزور والغش والإحتيال والتقارير الكاذبة وطلب إستجوابهم وتوقيفهم، وإحالتهم إلى المحاكمة، لإنزال العقوبات اللازمة في حقّه، وإلزامهم برّ الأموال المختلسة، وبالتعويض عن العطل والضرر.

وقد سجلت الشكوى لدى قلم النيابة العامة المالية تحت الرقم 6242/ 2019 تاريخ 30/ 8/ 2019.

وفي هذا السياق، يحذر المدير العام الدكتور كركي كل من تسول له نفسه الإستفادة من تقديمات الصندوق من دون وجه حق عن طريق الإختلاس بالتزوير وإستعمال المزور والغش والإحتيال والتقارير الكاذبة تحت طائلة إتخاذ الملاحقة القانونية، والإدعاء أمام القضاء المختص عند الإقتضاء".