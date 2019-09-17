لماذا أنا في التيّار الوطني الحر؟ (غادة عساف)

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بقلم غادة عساف - منسقة لجنة العمل الوطني في التيار الوطني الحر

لأنّي مؤمنة بشرعته اللبنانية الصنع.

لأنّ لبناني هو بلد الشراكة العادلة

لأنّ لبناني هو صيغة الفرادة كبلد الرسالة في الشرق.

لأنّ إسرائيل عدوّي والتكفيري عدوّي

لأن التيّار متنوّع عابر للطائفية

لأنّ هدفنا هو الدولة المدنيّة لصون المواطنيّة.

لأنّ قوّة لبنان في مقاومته.

لأنّ التيار لم تلحقه لوثة الفساد والإقطاع.

لأنّ العمل داخل التيار يتماهى بالقول والفعل.

لأن التيار هو القادر على صوغ تفاهمات داخلية لصون السلم الأهلي.

لأنّ رؤيتنا للبلد هي رؤية استنهاض بناء الدولة.

لأنّ التباين بالنسبة لنا هو مشروع.

لأنّ أدبيّاتنا في السياسة هي خصوصّيتنا الذاتية لا تشبه الّا ذواتنا.

لأنّ مساحة الحرّية لدينا مصانة ضمن التنوّع في صلب وحدة الموقف.

لأنّ جبران باسيل هو رئيس حزبنا، ولم يكن يوما"الا صادقا، جادّا"، حريصاً على كل ما هذه الثوابت.

كيف يمكن، ألاّ أكون الّا

تيّار وطني حرّ.