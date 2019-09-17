العميل الفاخوري خضع للاستجواب.. وهذا ما حصل!

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اعلن محامي الاسرى المحررين معن الاسعد من امام المحكمة العسكرية ان القاضية نجاة أبو شقرا استجوبت العميل عامر الفاخوري في قضايا جنائية وجنحية وارسلت الملف الى النيابة العامة.



وكشف الاسعد أن وفدا من السفارة الاميركية حضر لكن لم يتم السماح له بالدخول، مشددا على أن التحقيق السري.



وبعد الجلسة أكد محامي الاسرى المحررين، أن "الطوق ضاق على رقبة العميل والتحقيق مستمر وتمّ ارسال الملف الى النيابة العامة لابداء الرأي والجوّ جدّا ايجابي".



وقال: "برأيي الشخصي لا اعتقد ابدا انه من الممكن ان يهرب العميل الفاخوري من مذكرة التوقيف".