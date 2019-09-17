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رئيس الجمهورية استقبل ممثل الامين العام للامم المتحدة في لبنان كوبيتش: نهنئ الرئيس عون على قرار إنشاء أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار في لبنان

17
SEPTEMBER
2019
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ممثل الامين العام للامم المتحدة في لبنان السيد يان كوبيتش الذي هنأ رئيس الجمهورية على القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للامم المتحدة امس بتأييد مبادرة الرئيس عون لإنشاء "أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" في لبنان.

 

ثم عرض السيد كوبيتش موقف الامم المتحدة من التطورات الاخيرة التي شهدتها المنطقة الحدودية في الجنوب، والبيان الذي صدر من مجموعة الدعم الدولية للبنان. وتطرق البحث ايضا الى اوضاع النازحين السوريين والاجراءات التي اتخذها لبنان لمنع الدخول خلسة الى الاراضي اللبنانية.

 


وحمّل الرئيس عون السيد كوبيتش شكر لبنان للأمين العام للامم المتحدة السيد انطونيو غوتيريس على الدعم الذي قدمه لانشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار"، وشرح له موقف لبنان من التطورات الاخيرة في الجنوب، كما ابلغه انه سيلتقي الامين العام للأمم المتحدة خلال ترؤسه وفد لبنان الى الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك الاسبوع المقبل.

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