شهيب مدّد فترة التسجيل في المدارس والثانويات الرسمية وأجّل بدء التدريس

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مدد وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب فترة التسجيل في المدارس والثانويات الرسمية للعام الدراسي 2019/2020، وأعلن تأجيل بدء التدريس لصفوف الحلقة الثالثة والمرحلة الثانوية في المدارس الرسمية ، وذلك في قرار أصدره اليوم جاء فيه:



"إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 4892 تاريخ 27/8/2010 (تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971)، لا سيما المادة الثانية،

وتأميناً لاستكمال اعمال تسجيل التلامذة في المدارس والثانويات الرسمية،

وبناء على اقتراح المدير العام للتربية،

يقرّر ما يأتي:



- المادة الأولى : تستمر ادارات المدارس والثانويات الرسمية بتسجيل التلامذة الوافدين اليها وذلك حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الواقع فيه 10/10/2019.

- المادة الثانية: تعدل أحكام المذكرة رقم 119 والمذكرة رقم 120 تاريخ 27/8/2019 بحيث يبدأ التدريس في صفوف الحلقة الثالثة والمرحلة الثانوية بتاريخ 23/9/2019، والباقي بدون تعديل.

- المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويبلغ من يلزم."