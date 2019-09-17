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الاشتراكي يطعن القوات

17
SEPTEMBER
2019
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كتبت رلى ابراهيم في الأخبار :


-بتصرّف-


(....) تختلف علاقة رئيس القوات سمير حعحع برئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط عن علاقته بالحريري. في الحلف الثاني، غالباً ما يطعن جعجع ببيت الوسط، بينما لا يفوّت جنبلاط مناسبة إلا ويلقي فيها بجعجع من الجبل، فيعود ويجده إلى يمينه ومستعداً للاستقالة من الحكومة كرمى له. إذ تقول المصادر القواتية إن «معراب وضعت وزراءها بتصرف الحزب الاشتراكي عقب حادثة قبرشمون». لكن سرعان ما ذهب جنبلاط إلى مصالحة التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية وحيداً، ملقياً بالقوات مجدداً. نهضت معراب مرة أخرى، وقرر زعيمها زيارة الجبل والبيت الجنبلاطي. عشية الزيارة، كان النائب تيمور جنبلاط يشرب كأس باسيل في منزله في اللقلوق. قبيل ذلك بكثير، أي خلال جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، اعتبر جنبلاط أن وصول جعجع إلى سدة الرئاسة بمثابة إشعال حرب أهلية.

«هو الأداء السياسي العاطل»، وفقاً للبعض، «والفريق المحيط بجعجع الذي يسقطه عند كل أزمة سياسية». الأمر الذي ينفيه رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات اللبنانية شارل جبور، مفنّداً علاقة القوات بحلفائها. فلكل «تقاطع ظروفه وضروراته، والأهم تعاطي القوات من خلال مبدئية سياسية يفترض أن تدفع بالقوى السياسية لتقديرها واحترام خياراتها. فالقوات لم تقترع لبري في عام 2005 ولا 2009 ولا 2018 بسبب اختلاف التموضع الاستراتيجي بينهما، وعلى رأسه سلاح حزب الله، لكنها تتقاطع وبري في الكثير من الرؤى السياسية المحلية». ويشير جبور إلى «حضور بعض النواب جلسات بري الأسبوعية. يقابله حرص رئيس مجلس النواب على عدم الوقوف في وجه القوات وشرحه مثلاً أن المستقبل والتيار هما من حاربانا في المجلس الدستوري». «نتعاطى مع بري كقوة سياسية قائمة والالتقاء موجود ببعض الملفات». فيما «التبايانات مع الحريري لا تفسد للودّ قضية، ووقوفنا ضد الموازنة يخدم رئيس الحكومة، إذ رفضنا الترقيع، وطالبنا بإصلاحات بنيوية. نحن في مرحلة تستدعي عدم المسايرة، ولو كانت الموازنة إصلاحية لما احتجنا إلى لقاء اقتصادي». ويشير جبور إلى أن «خيارات الاشتراكي الاستراتيجية تغيرت بعد 7 أيار من لبنان أولا إلى الدروز أولاً.

لذلك يضطر إلى توسيع مروحته السياسية من دون أن يؤثر ذلك بشراكتنا الثابتة. ندرك جيداً أن كسر وليد جنبلاط كما أريد عقب حادثة قبرشمون ينعكس خطراً وجودياً على القوات والمستقبل، لذلك تحالفنا وثيق نحن الثلاثة ويؤمن التوازن الاستراتيجي بوجه حزب الله».

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