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عناوين الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 17-09-2019

17
SEPTEMBER
2019
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الأخبار
السعودية وحيدة
وزراء حزب الله لتعديل القانون لمنع إفلات العملاء من العقاب: ضغوط أميركية تسبق الفاخوري إلى التحقيق
تعديلات مرسوم الكسارات: استثناءات تبقي باب المخالفات مشرّعاً
إسرائيل تنتخب «الكنيست الـ22»: نتنياهو أمام اختبار حاسم

البناء
زلزال أرامكو يربك العالم... وواشنطن بين تصعيد يفتح مواجهة مع إيران... وتراجع بمنزلة هزيمة
بوتين وروحاني ينجحان بفرض مواجهة الإرهاب ومعادلات الدولة السوريّة على أردوغان
المحكمة الدولية تدخل على خط التصعيد ضد حزب الله بتقرير اتهامي ركيك... والهدف فتنة

الجمهورية
إتهام مسؤول في »حزب الله« بتفجير المر وحمادة وحاوي
المحكمة الدولية لتوقيف عياش .. وموازنـــة 2020 ستخرج بإجراءات موجعة

قمة أنقرة تششد على وحدة سوريا والتمسك بمبادئ الأمم المتحدة

اللواء
بلبلة في الأسواق.. ومخاوف نفطيّة بعد العدوان على السعودية
مقاربة سريعة اليوم لموازنة «التحدِّيات السيدرية».. والمحكمة الدولية تتّهم عيّاش بتدبير الهجوم على حمادة وحاوي والمُرّ

الديار
ضربة العشر طائرات درون على أرامكو السعودية هزت أمن الخليج والعالم
ارتفاع سعر النفط 20 بالمئة دفعة واحدة وشركات التأمين سحبت تأمينها عن السعودية

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