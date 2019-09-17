ارتدادات ارتفاع أسعار النفط العالمية على الواقع الإنفاقي في لبنان

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تنخرط بيروت كسواها من عواصم صغيرة وكبيرة في العالم في «التنقيب» عن أبعاد وتداعيات استهداف المنشأتيْن التابعتين لشركة «أرامكو» السعودية والذي رَفَع منسوبَ «الغليانِ» الاقليمي إلى مستوياتٍ غير مسبوقةٍ بدتْ معها المنطقةُ أمام مفترق خطير، فإما انزلاق «المعارك بين الحروب» الدائرة على تخوم المواجهة الأميركية – الإيرانية إلى «انفجار كبير» أو الذهاب إلى طاولة المقايضات الكبرى.



وبدا لبنان معنياً بارتداداتِ هذا التحوّل العاصِف من زاوية النتائج البالغة السلبية التي سيرتّبها ارتفاعُ أسعارِ المشتقّاتِ النفطية على الهيكلية التي رَسَمها لخفض العجز والتي ترتكز في جانب أساسي منها على «فاتورة الكهرباء» المرشّحة للتضخم تلقائياً، علماً أن ضبْط العجز (عبر الإصلاحات الهيكلية والقطاعية وغيرها) الذي يفترض أن يتكرّس مساره في موازنة 2020 الذي «تدشّن» الحكومة مناقشته «بالأحرف الأولى» في جلستها اليوم، يشكّل المرتكز الرئيسي لإطلاق المرحلة التنفيذية لمؤتمر «سيدر».