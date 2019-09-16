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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"

مع ميشال عون... لا مستحيل في سبيل لبنان.

يوم نادى بالتحرير، وبعودة الدولة، كثر سألوا: "علام يتكل"؟ ولما كان يجب: "على حقي، وفي الله معي"، كانوا يهزأون... لكن التحرير تم، والدولة عادت، ولو بعد حين.

في زمن المنفى، كان مؤمنا أن الوطن عائد إلى الوطن مهما طال الانتظار... وما خلا أقلية مناضلة، كانت الأكثرية تسخر، وتكرر: "انتو مجانين"... لكن الوطن عاد الى الوطن، والأقلية المناضلة أضحت تيارا وطنيا وتكتلا نيابيا ووزاريا، ليأتي التتويج رئيسا للدولة، الأحلام معه يمكن أن تصبح حقيقة...

ميشال عون حلم كثيرا، من أجل لبنان، ومعه حلم لبنانيون كثيرون.

كثير من الأحلام تحقق، لكن يبقى الأكثر... وأكاديمية الإنسان للحوار والتلاقي جزء من هذا الأكثر.

يوم طرح الفكرة قبل عامين من على منبر الأمم المتحدة، لم يفهمها كثيرون. وكالعادة، تلهوا بالقشور، وأهملوا الجوهر، وعوض التحلي بالثقة بالنفس وبالوطن، أخذتهم النوايا السيئة، أو السبية المعتادة، فتساءلوا: لماذا سيهتم العالم بإنشاء أكاديمية من هذا النوع على أرض لبنان، وماذا يعني لبنان الرسالة الذي نتغنى به، والذي تحدث عنه قداسة البابا يوحنا بولس الثاني، وبماذا ينفعنا أو يفيد العالم؟

أما اليوم، في 16 أيلول 2019، وبإجماع أممي لم تخرقه سوى أميركا وإسرائيل، فصار حلم جديد من أحلام ميشال عون حقيقة. وباتت المبادرة التي أطلقها مشروعا أمميا-لبنانيا على أرض لبنان.

وفور صدور نتيجة التصويت، رحب رئيس الجمهورية بقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة تأييد مبادرته بانشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" بتأييد من 165 بلدا.

ورأى الرئيس عون ان القرار يعطي دفعا اضافيا للبنان للسير قدما في تحقيق هذه المبادرة التي تساهم في ارساء لغة الحوار ونبذ العنف والتطرف، ولفت الى ان انشاء الأكاديمية يضع لبنان في موقعه الطبيعي الرائد على صعيد الحوار بين الثقافات والاديان ونشر رسالة التلاقي والتواصل بين الشعوب، مؤكدا استمرار التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في سبيل تعميم ثقافة الحوار ومعرفة الآخر خاصة على صعيد الشباب بما يتماشى مع ميثاق وأهداف الامم المتحدة.

وبدورها، لفتت وزارة الخارجية والمغتربين الى ان إن إنشاء الأكاديمية في لبنان، كمنظمة دولية للتلاقي والحوار، يؤسس لمسار دولي قائم على الحوار الدائم لتعزيز روح التعايش وتقبل الآخر في عالمنا المتعدد، مما يصب في ترسيخ السلام والأمن.

لكن قبل الدخول في تفاصيل التصويت الأممي، نشير إلى أن بعد تداول معلومات صحافية عن اجراءات اميركية تصعيدية ستطال اربعة مصارف لبنانية، أكدت جمعية المصارف اللبنانية ان هذه الأخبار غير صحيحة ولا تمت الى الحقيقة بصلة.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"

في المشهد الاقليمي اشتداد التوتر في المنطقة في ضوء التصعيد بين السعودية وايران، بعد استهداف الحوثيين منشآت ارامكو وبرز نتديد قطر بهذه الهجمات مؤكدة أنه ينبغي بذل جهود لوقف الصراعات بالمنطقة.

وفي انقرة وعشية الانتخابات الاسرائيلية غدا التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الإيراني حسن روحاني الذي بدوره التقى الرئيس الروسي وذلك قبيل قمة ثلاثية تركية - روسية - ايرانية حول سوريا.

وفي المشهد الداخلي استمرت قضية عودة المسؤول العسكري السابق لمعتقل الخيام العميل عامر الفاخوري الى لبنان بالتفاعل اليوم شعبيا وقضائيا في وقت يجهد المسؤولون على ابعاد نيران الخارج عن الداخل، وتتركز المعالجات على الوضع الاقتصادي الذي يحضر في لقاءات الرئيس الحريري في باريس مع الرئيس ماكرون يوم الجمعة المقبل تمهيدا لاعلان انطلاق مؤتمر "سيدر" عمليا.

وعشية جلسة مجلس الوزراء غدا والتي ستناقش جدول اعمال عادي تتخلله تعيينات وستجري الحكومة خلالها قراءة "أولية" لمشروع موازنة 2020 اكد الرئيس الحريري، "الالتزام بإقرار موازنة 2020 ضمن المهل الدستورية وكلفة القرارات التي يجب اتخاذها أقل بكثير من كلفة الأزمة إن حصلت"

واضاف "التحديات أمامنا واضحة والحلول معروفة والمهم أن ننتقل الى مرحلة التنفيذ ولا نضيع المزيد من الوقت..

الى ذلك يعقد اجتماع بعد الظهر في وزارة الدفاع يضم الى وزير الدفاع الياس بوصعب، وزيرة الداخلية وقادة الاجهزة استكمالا لاجتماع السراي لمناقشة التدبير رقم 3. كما يعقد إجتماع وصف بـ"المهم جدا"، في السراي في الخامسة والنصف عصرا للجنة الوزارية الخاصة بمتابعة خطة الكهرباء، ستعرض خلاله وزيرة الطاقة ندى بستاني دفاتر الشروط لمناقصتي معملي الزهراني وسلعاتا.

على صعيد آخر، اصدرت المحكمة الدولية القرار الاتهامي في قضية محاولة اغتيال مروان حمادة والياس المر واغتيال جورج حاوي واتهمت سليم عياش.

اذا هجمات أرامكو تزلزل سوق النفط العالمي وأميركا والسعودية تلجآن الى الاحتياطي.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ان بي ان"

وحده منسوب ال(لا) يعلو ليس في الحناجر فحسب بل بالعمل على عدم السماح لعودة العملاء من خلال الدعوات لمحاكمتهم وهو ما ستشهده يوم غد قاعة المحكمة العسكرية حيث ستنطلق أولى جلسات محاكمة العميل عامر الفاخوري.

صرخات الشارع ترجمها اليوم أولياء الحق والدم فالأسرى المحررون تقدموا بإخبار إلى النيابة العامة لتضمينها في ملف الدعوى المقامة بحق الفاخوري كما بحق خمسين من العملاء الآخرين.

ومن هنا بات من المحسوم أن لا تهاون بتاتا في مواجهة محاولات تسلل العملاء إلى لبنان أو حتى القبول بمنحهم أية تسهيلات أو أسباب تخفيفية وفق ما أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي نبه من أن هناك منحى لتنظيف ملفات عشرات العملاء الآخرين وحذر من خطورة أي محاولة من هذا النوع وقال حاسما: "لا يمكن القبول بها".

مجلس الوزراء الذي سيبحث غدا من ضمن جدول أعماله بندا يتعلق بموازنة العام 2020 سبق جلسته تأكيد كل من رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل على الالتزام بإعداد موازنة في نفس السياق الذي تم الاتفاق عليه عند إنجاز موازنة العام 2019 مع استكمال الإصلاحات وجملة من القوانين المهمة الملتزمة بعمل الموازنة.

ووفق معلومات الـNBN فإن وزير المال سيعرض خلال الجلسة فذلكة الموازنة.

أما في التعيينات فإتجاه نحو تعيين مازن سويد رئيسا لمجلس إدارة إيدال التي تم الإتفاق ايضا على أسماء أعضاء إدارتها الخمسة.

كما علمت الـNBN أن توافقا حصل على إسم فرحات فرحات إمينا عاما للمجلس الأعلى للخصخصة.

وفي عز الزحمة الداخلية أطلت المحكمة الدولية بقرار رفع السرية عن اتهام سليم عياش في ما يتعلق بقضايا مروان حماده وجورج حاوي والياس المر مع اعتبار عياش بريئا إلى أن تثبت إدانته من دون أي شك معقول خلال المحاكمة وفق ما جاء في بيان المحكمة التي احالت قرار الاتهام ومذكرة التوقيف على السلطات اللبنانية.

ومن الهجمات على منشآت أرامكو إلى أنقرة وصولا إلى الأراضي المحتلة يترقب العالم ما ستحمله الايام المقبلة.

خسائر أرامكو وتخفيض إنتاجها من 12 مليون برميل إلى النصف سيترك حتما تداعيات على أسعار النفط العالمي التي سجلت اليوم ارتفاعا غير مسبوق منذ خمس سنوات وعليه فإن الأمور مفتوحة على كافة الاحتمالات .

في أنقرة وإن كانت سوريا الحاضر الأبرز في محادثات القمة الثلاثية الإيرانية - التركية - الروسية إلا أن هجمات أرامكو فرضت نفسها أيضا.

أما في الأراضي المحتلة فترقب لما ستحمله نتائج الانتخابات التشريعية الإسرائيلية ولا سيما أن استطلاعات الرأي أظهرت عدم إمكانية رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو تشكيل حكومة بمفرده بسبب تعادله مع قائمة منافسه أبيض-أزرق ما دفع نتنياهو المأزوم إلى إطلاق وعود بضم مستوطنة كريات أربع والمناطق اليهودية في الخليل للسيادة الإسرائيلية إذا فاز بالانتخابات.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"

لا شيء يعلو على السنة اللهب التي تحرق ارامكو السعودية، سوى السنة العويل العالمية، ما يظهر حجم الانجاز الذي حققته الضربة اليمنية التي اصابت مصفاتي بقيق وخريص السعوديتين، ومعهما كل المتغذين على هذا النفط رشاوى او هبات بمئات المليارات من الدولارات او صفقات سلاح يستخدمها النظام السعودي لقتل ابرياء اليمن..

ومع معرفة الجميع ان الجرح السعودي لن يبرأ سريعا من هذه الضربة المحكمة، فإن اليمنيين حاضرون للمزيد كما اكدت قواتهم المسلحة ليثبتوا للسعوديين والاميركيين وكل المدعين التحقيق، ان ما استهدفهم هي طائرات مسيرة يمنية حركتها اوجاع وجراح اطفالهم ونسائهم المجوعين، وان نفط العالم ليس اغلى من الدم اليمني..

وعلى المكابرين السعوديين الذين صرفوا مئات المليارات على حليف لم يغنهم ولو كشفا بالرادارات عن ضربة بهذا الحجم، عليهم ان يعتبروا ويقتنعوا انهم يقاتلون اصحاب حق قادرين وعارفين ومدججين بالعقول الهندسية والعسكرية ومصممين على حماية وطنهم وكسر انوف اعدائهم..

اما الملك الحقيقي لارامكوا المكسور اقتصاديا وسياسيا اي محمد بن سلمان فلم يغنه اللجوء الى دونالد ترامب الذي ادار ظهره سريعا، ولجأ الى نفطه الاستراتيجي، منتظرا انتهاء التحقيق السعودي للتحرك كما قال..

في لبنان تحقيقات منتظرة مع جزار معتقل الخيام عامر الياس الفاخوري، المحاصر بالادلة وباعترافاته وجواز سفره الصهيوني. سيحضر بهم جميعا امام قاضي التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا غدا، مضاف اليهم دعاوى شخصية تقدم بها معذبوا معتقل الخيام الذين لم ينسوا صفات الفاخوري قبل صورة وجهه، فكيف سينسون هويته التي حاول التنصل منها، ونسب التهم الى ابن عمه المدعو سلام .. وسؤال اضافي يرفق باسئلة المحققين، من سهل للفاخوري المهمة؟ وكم من امثاله كانوا يمنون النفس ببراءة مزيفة بعد ان أسقطت اسماؤهم من البلاغ 303؟

في فلسطين المحتلة اهتزاز سياسي الى حد السقوط على ابواب صناديق الاقتراع، وسط زحمة الناخبين من المقاومين في غزة ولبنان وصولا الى الطائرات اليمنية في بقيق وخريص التي دعا المحللون الصهاينة الى الالتفات اليها جيدا..



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"

يوم آخر لم تبارح فيه قضية العملاء، أرض المعركة ومع التزام النأي بالنفس على أرفع المستويات، فإن الإعلام يأخذ دور المحقق العدلي فيكشف عن الوقائع المخفية فيما يتولى الأسرى المحررون رفع الشكوى والإخبارات في دولة كان من المفترض ألا تشكك في أقوال أسراها وأن تصدقهم من دون تقديم طلب الدليل لأن إثباتاتهم منهم وفيهم ولا تزال آثارها على أجسادهم وبموجبه، فإن السلطة كان عليها أن تحدد الوجهة ولا تدفع المحررين الى قاضي التحقيق لأن ملفات العملاء هي واجب المحكمة العسكرية، على ما تؤكد المناضلة سهى بشارة لكن الأمر متروك على غاربه أسرى محررون يلجأن الى القضاء والإعلام وحده يتولى الحفر في آبار الماضي فيكتشف مسؤوليات على أجهزة وأدوارا لمسوؤلين وقضاء وينقب كذلك عن أسرى مخفيين أحدهم علق على عمود كهرباء في باحة معتقل الخيام، ولم تظهر جثته فيما بعد وليست الجثة وحدها مخفية بل معها أصوات مسؤولين معنيين في الدولة الذي ارتأوا أن يتحولوا الى جثث هامدة لا علاقة لها بما يحدث.



إلا متى تعلق الأمر بسمعة أحدهم أو بنشر صورة تاريخية إلى جانب العميل فاخوري والدولة النائمة أخذت علما بضرورة التحرك اليوم لكن تنقيبا عن المتهم من قبل المحكمة الدولية سليم عياش الذي أنيطت به اليوم ثلاثة اتهامات دفعة واحدة، فهو بموجب القرار الاتهامي تآمر على ارتكاب جرائم قتل متعمدة عن سابق إصرار بحق غازي أبو كروم، جورج حاوي، وخالد مورا ومحاولة القتل العمد عن سابق إصرار بحق إلياس المر ومروان حمادة وسبعة عشر شخصا آخرين، وبذلك تكون المحكمة الدولية قد هيأت لسليم عياش ثلاث تهم على سبيل الاحتياط إذا ما سقطت نظرية اتهامه في القضية الأم وهي اغتيال الرئيس رفيق الحريري وفشل الادعاء في ثبات أدلته لاسيما أن هيئة الدفاع كانت قد بينت بالأوراق الثبوتية الصادرة من السعودية أن عياش كان يؤدي فريضة الحج في أثناء مراحل الإعداد لعملية الاغتيال.

وإلى جانب ضعف الادعاء واستناده حصرا إلى دليل الاتصالات الذي ثبتت عملية اختراقه فإن المحكمة الدولية بقرارها الاتهامي اليوم تكون قد أمنت موارد رزق للأيام والأشهر المقبلة وهو قرار لزوم البقاء على قيد المحاكمة حتى لا تتهم بأنها محكمة عاطلة من العمل وعليه فإن حكم عياش هو من ضرورات "العيش" لقضاة لاهاي المرفهين حتى لو أن الرجل من موسم "حجه" كان يخطط لاغتيال الحريري وقبله كمن لمروان حمادة، ثم لاحق الياس المر وفي طريقه خطط لرصد "أبو أنيس" وضمانا للمدخول واستمرارية عمل المحكمة الدولية فقد تجهز له مضبطة لاهاي اتهامات بتفجير آرامكو ما دامت الاتهامات الاميركية في هذا الاطار ليست أكثر خبرة وربطا بالحدث، فإن دخان آرامكو غطى العالم أشل الأسهم والحركة النفطية وعطل الاكتتاب وأغلق خط أنابيب لنقل النفط الخام إلى البحرين.

ووسط استمرار الاتهام الاميركي لإيران بالمسؤولية عن هذا الاعتداء كان الحوثيون يعاودون تبني العملية وهم كشفوا أنها نفذت بطائرات مسيرة تعمل بمحركات عادية ونفاثة مهددين باليد الطولى التي تستطيع الوصول إلى أي مكان تريد ما لم تتوقف الحرب على اليمن" وشرط توقف الحرب هو وحده ما سيعيد إلى الخليج توازنه فالحل السلمي فقط قادر على ضبط الايقاع ومعه تسقط كل مساعي الممرات الآمنة بين المضايق وتعفي أميركا نفسها من المؤتمرات الهادفة الى وضع شرطة على المياه ويوفر أهل الخليج مدخراتهم واموالهم ليصرفوها على شعوبهم.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"

حتى الساعة،السؤال الذي يطرحه كل العالم هو: هل سترد واشنطن والرياض على ضرب آرامكو؟

إذا كان الجواب " نعم " فإن سؤالين يرتسمان مباشرة وهما: " أين ؟ ومتى ؟."

كل الإتهامات موجهة إلى طهران، فهل ستحتمل واشنطن الرد؟ وبالتوازي، هل تحتمل عدم الرد ؟.

الوضع في غاية التعقيد، فالضربة التي تلقتها المملكة ربما هي الاولى في التاريخ المعاصر بهذا الحجم، بدليل ان ارتفاع أسعار النفط جاء بأكبر وتيرة منذ عام 1991... فكيف سيكون الرد إذا لم يتحدد الفاعل رسميا؟ هل من مغامرة، أم إن الحذر سيبقى سيد الموقف ؟.

أسئلة كثيرة تتوالى خصوصا أن الميدان العسكري بات متداخلا مع الميدانين السياسي والديبلوماسي، فالتداخل يشمل التطورات العسكرية مع الإنتخابات الإسرائيلية ولاحقا الإنتخابات الأميركية، وبناء عليه فإن التوقعات تدخل في نطاق " أسرار الآلهة " ...

داخليا، يبدأ مجلس الوزراء غدا ماراتون مناقشة موازنة عام 2020، وعشية الجلسة الأولى، موقف للرئيس الحريري، وقنبلة فجرها رئيس لجنة الإتصالات النيابية ... الرئيس الحريري رأى ان تكلفة الاصلاح وتكلفة القرارات التي يجب اتخاذها اليوم، أقل بكثير من تكلفة ادارة الازمة اذا حصلت، وخصوصا اذا خرجت هذه الأزمة عن السيطرة.

أما القنبلة الخليوية ففجرها رئيس لجنة الإتصالات النيابية بالحديث عن مصاريف هائلة لدى شركتي الخليوي، مطالبا بلجنة تحقيق برلمانية.

في ملف الاغتيالات، أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القرارات الظنية في قضية اغتيال جورج حاوي ومحاولة اغتيال مروان حمادة والياس المر، فوجهت الاتهام إلى سليم عياش، واضعة مسألة توقيفه وتسليمه للمحكمة على عاتق الحكومة اللبنانية.

وسط كل هذه الأخبار المثقلة بالهموم، خبر مضيئ، الفضل فيه لراعي ابرشية بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر الذي أعطى توجيهاته لرؤساء مدارس الحكمة بمختلف فروعها، بأن لا يكون القسط المدرسي في تلك المدارس عائقا أمام أي طالب راغب في العلم.... هذه الخطوة الشجاعة للمطران عبد الساتر، هل تكون البداية، ليسير على خطاها آخرون؟



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون أم تي في"

حدثان دخلا من غير استئذان المشهد اللبناني : قضائي من الطراز الثقيل وانساني من الطراز النادر. أما الحدث القضائي الرفيع، فمصدره المحكمة الخاصة بلبنان، التي أصدرت قرارا اتهاميا في اغتيال المناضل جورج حاوي ومحاولتي اغتيال الوزير السابق الياس المر والنائب مروان حمادة، اتهمت فيه المدعو سليم عياش المسؤول في حزب الله بارتكاب الجرائم الثلاث. عياش متهم مع رفاق له بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وثلاثة وعشرين مواطنا. المحكمة طالبت الدولة اللبنانية كما في جريمة الحريري بالبحث عن عياش وتوقيفه وتسليمه اليها. القرار سيتم إمطاره بسيل التشكيك الذي أصاب القرار السابق المتعلق بجريمة اغتيال الرئيس الحريري، وسيلجأ الحزب الى التذكير بأنه لا يعترف بالمحكمة المسيسة التي تحركها اميركا واسرائيل، فيما توقيت اصدارها القرار الآن، سيربطه الحزب بالحصار الذي يتعرض له وإيران. أما الدولة اللبنانية فموقفها معروف: تجاوب غير منتج: لا يزعل المحكمة ولا يسلم المطلوبين

اما الحدث الانساني الاستثنائي والمسيحي بامتياز فقد صنعه راعي ابرشية بيروت المارونية المطران بولس عبد الساتر الذي اصدر تعميما الى رؤساء مدارس الحكمة بمختلف فروعها بأن لا يكون القسط المدرسي عائقا أمام أي طالب راغب في العلم ، وعليه "فإن أبواب مدارس الحكمة مفتوحة أمام جميع ابنائنا". الفلسفة الأسمى لهذا التعميم أنه صدر ووضع المدارس مأزوم ووضع الأهل مأزوم وليس العكس ، الأمر الذي أوجب التكافل على قاعدة أن يستوعب الأقوى الأضعف، وهذا يظهر روح المسيح وجوهر الرسالة الرهبانية. القرار يجب أن ينسحب على المؤسسات التعليمية الأخرى، وعلى الدولة أم الكل، فتؤسس فلسفة النهوض في موازنة 2020 على رعاية الضعفاء من ابنائها، فتريحهم من الضرائب و تساعدهم في التعليم والطبابة وفي خلق فرص العمل وتحمل الأقوياء من أبنائها، وقد قـل عددهم، ما في استطاعتهم تحملـه من أعباء. إقليميا، الوضع مقلق على مثلث السعودية-الحوثيين-إيران، فبين الحرب الممنوعة والهدنة المستحيلة تتراقص كل شياطين تفجير المنطقة و مسبباته. من خارج السياق أيضا، ووسط قـرع طبول الحرب في المنطقة وانتشار الكراهية في العالم، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة باكثرية 165 صوتا متبنية مبادرة الرئيس ميشال عون إنشاء أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار في لبنان.