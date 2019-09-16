تغريدة لجميل السيّد عن قرار المحكمة الدولية

A + A -

غرّد النائب جميل السيد عبر حسابه على تويتر:

بعد ١٤سنة و٧٥٠ مليون دولار...

محكمة الحريري تستفيق على سليم عياش وتتهمه بجرائم حاوي والمرّ وحمادة!

نحن على مشارف سنة ٢٠٢٠

وكما في آخر كل سنة تحتال المحكمة على اللبنانيين لتمديد عمرها والحصول على٤٠ مليون دولار،

ألم يكن أجدى لو أنفقت كل هذه المبالغ عن روح الشهيد الحريري على المستشفيات والبلديات؟!