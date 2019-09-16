الخارجية: إنشاء اكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار في لبنان يؤسس لمسار دولي قائم على الحوار الدائم

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صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان الآتي: "بتاريخ 16/9/2019، اعتمدت الجمعية العامة بغالبية 165 صوتا القرار، الذي رحب بمبادرة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لإنشاء أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار، وذلك تأكيدا على الإرادة الجامعة والعابرة للثقافات والحضارات لإيجاد مساحات للتلاقي والحوار، وتعزيز الديبلوماسية الوقائية لمنع النزاعات ووقفها ومكافحة التطرف في مختلف مظاهره.

إن إنشاء الأكاديمية في لبنان، كمنظمة دولية للتلاقي والحوار، يؤسس لمسار دولي قائم على الحوار الدائم لتعزيز روح التعايش وتقبل الآخر في عالمنا المتعدد، مما يصب في ترسيخ السلام والأمن.

وقد تحققت هذه النتيجة المشرفة نتيجة الجهود التي بذلتها الديبلوماسية اللبنانية عبر وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان والسفارات المعتمدة في الخارج، من خلال حث مختلف الدول والمجموعات السياسية والجغرافية لتأييد هذه المبادرة سعيا لإنشاء الأكاديمية.

تشكر وزارة الخارجية والمغتربين جميع الدول ال165 التي صوتت مع لبنان وجددت ثقتها في هذا البلد الرسالة".