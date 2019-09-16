"التدبير رقم 3" موضوع بحث وزير الدفاع مع قادة الاجهزة الامنية

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عقد في وزارة الدفاع الوطني اجتماع ضمَّ كلًّا من وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب، ووزيرة الداخليَّة والبلديات ريَّا الحسن، وقائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، وعددًا من الضباط الرفيعي المستوى. وتمَّ التداول في موضوع التدبير رقم 3، حيث فرَّق المجتمعون بين تعويض بدل الانتقال اليومي والضمائم الحربية، وتمّ التوافق على إبقاء تعويض بدل الانتقال اليومي كما هو معمول فيه حالياً وفقاً لتدبير الاستنفار رقم 3. أمَّا في ما خصَّ الضمائم الحربية ، فتم التوصل إلى صيغة تقضي بتوزيع استفادة العناصر من هذه الضمائم بين تدبير الاستنفار رقم 3 وتدبير الاستنفار رقم 2 وفقاً لمقتضيات الخدمة. وتدبير الاستنفار رقم صفر (أي لا تدبير) لذوي الاوضاع الإستثنائية (نقاهة، سجن، مأذون داخل وخارج البلاد.....)