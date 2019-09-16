أبو زيد : تصويت الامم المتحدة يعكس قيمة مبادرة رئيس الجمهورية ووطن الرسالة

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غرّد النائب السابق أمل أبو زيد مرحّباً بتصويت الامم المتحدة على مبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وقال " قبل ايام على اطلالة جديدة لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من على منبر الامم المتحدة فإن الجمعية العمومية وافقت بأكثرية ١٦٥ صوتاً على مبادرة الرئيس عون بإنشاء اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار .

إن هذا التصويت يعكس قيمة هذه المبادرة واهميتها في تعزيز أطر السلام وقيمة وطن الرسالة واهميته كمركز لحوار الاديان والثقافات وكجسر بين الشرق والغرب".

واضاف ابو زيد " نهنىء أنفسنا برئيس لم يحمل في وجدانه القضايا الوطنية والعربية فحسب بل يحمل الى أهم المنابر الدولية قضايا الانسان ويقف شامخ الرأس مستعيداً دور لبنان الريادي في هذا المشرق وفي العالم".