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سجلت حركة المسافرين في مطار رفيق الحريري بيروت سجلت لشهر اب لعام 2019، استنادا إلى المديرية العامة للطيران المدني، "مليونا ومئة وخمسة وثمانين الفا وسبعمائة وخمسة وستين راكبا ( 1185765) توزعوا بين: حركة وصول 527308 ركاب، مغادرة 653442 راكبا ، وحركة الترانزيت 5015. وقد سجلت حركة المطار زيادة نسبتها 2,3 % عن شهر اب من العام 2018 اذ كانت الحركة قد سجلت مليونا ومئة وتسعة وخمسين الف راكب. وسجل يوم الثامن من شهر اب من العام الحالي ما يقارب 44 ألف راكب ( 43,900) وهي تعد من أعلى النسب في تاريخ المطار".