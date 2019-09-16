المحكمة الدولية تصدر قرارا اتهاميا في قضايا المرّ وحاوي وحمادة ومذكرة توقيف بحق سليم عياش... اليكم التفاصيل

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أصدر قاضي الغرفة الابتدائية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القرار الظني ضد سليم جميل عياش بما يتعلق بقضايا الاعتداءات ضد مروان حمادة وجورج حاوي والياس المر.





وأصدر القرار الظني اتهامات بحق عياش وهي:



- التآمر لإرتكاب اعمال ارهابية



- ارتكاب جرائم ارهابية



- ارتكاب جرائم قتل متعمدة عن سابق اصرار بحق غازي أبو كروم، جورج حاوي، وخالد مورا



- محاولة القتل العمد عن سابق إصرار بحق إلياس المر ومروان حمادة و17 شخصا آخرين





وأصدر قاضي الإجراءات التمهيدية مذكرة توقيف لتنفيذها من قبل السلطات اللبنانية ومذكرة توقيف دولية لسليم عياش.





اشارة الى ان السلطات اللبنانية تبلغت قرار المحكمة الدولية بحق عياش وهي مطالبة بالبحث عنه وتوقيفه واحالته اليها.