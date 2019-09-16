الحريري: كلفة الاصلاح والقرارات التي يجب اتخاذها اقل بكثير من كلفة ادارة الازمة ان حصلت

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أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري أن التوافق السياسي مهم لانجاح الاصلاح، كما اطلاع الرأي العام على الموازنة ليعلم المواطن ما تم تطبيقه من بنود.



وأكد الحريري خلال اطلاق موازنة المواطِنة والمواطِن ٢٠١٩ الالتزام بإقرار موازنة 2020 بموعدها الدستوري ، مشيرا الى أن كلفة الاصلاح والقرارات التي يجب اتخاذها اقل بكثير من كلفة ادارة الازمة ان حصلت خصوصا وان خرجت عن السيطرة.

واضاف:"التحديات أمامنا واضحة والحلول معروفة واتفقنا عليها في مؤتمر "سيدر" والمهم اليوم أن ننتقل الى مرحلة التنفيذ ولا نضيع المزيد من الوقت، وحرصاء على التعامل بين القطاع الخاص والعام وعلى الحوار مع المجتمع الدولي وأكدنا هذا الموضوع في مؤتمر سيدر. والمطلوب من كافة الإدارات هو الاستثمار من أجل متابعة الورشة الإصلاحية للوضع الاقتصادي بهدف النهوض بلبنان."