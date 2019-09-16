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"تاتش" تطلق أول موقع للهاتف النقّال يعمل بتقنية الجيل الخامس (5G) في لبنان

16
SEPTEMBER
2019
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أعلنت تاتش، الشركة الرائدة في مجال خدمات الهاتف النقال والبيانات في لبنان بإدارة مجموعة زين، عن إطلاقها بنجاح أول موقع للهاتف النقّال يعمل بتقنية الـ 5G في لبنان وذلك في مقر الشركة في وسط مدينة بيروت، وهو أول موقع للهواتف النقالة يقدم أحدث التقنيات في البلاد، اذ اختبرت الشركة سرعات غير مسبوقة من تقنية الجيل الخامس، تجاوزت 1400 ميغابت في الثانية مع وقت استجابة (latency) لا يتجاوز 6 ميلي ثانية (ms). كما وستتوفر الأجهزة التي تعمل بتقنية 5G في مقر الشركة لمزيد من الاختبارات والعروض التوضيحية.

 

تتمتع مجموعة زين بتاريخ حافل من الريادة في تقديم أحدث تكنولوجيا الاتصالات في جميع البلدان العاملة فيها وشركة تاتش في لبنان، وبالتنسيق مع وزارة الإتصالات، باتت المشغل الثالث في مجموعة زين التي تقدم تقنية الجيل الخامس، بعد إطلاق التقنية بناجح في الكويت والسعودية.

 

حالياً تتجه شركة تاتش نحو التحول الرقمي بوتيرة سريعة، ومن الواضح أن تقنية الجيل الخامس ستكون مفيدة للمستهلكين والمشغلين على حد سواء، فضلاً عن كونها ضرورية لمواصلة تطوير قطاع الإتصالات في البلاد.

 

الرئيس التنفيذي لشركة تاتش أمري غوركان علّق على هذا الانجاز السبّاق قائلاً: "في العام الماضي، أجرينا رسميًا أول تجربة تجارية للجيل الخامس في لبنان، ونحن اليوم فخورون بأن نكون أول من أطلق أول موقع للهاتف النقّال يعمل بتقنية الجيل الخامس في لبنان وهي خطوة حاسمة ستمكننا قريبًا من تقديم المنتجات والخدمات الأكثر ابتكارًا لعملائنا في القطاعات الاستهلاكية والأعمال وإنترنت الأشياء والمدن الذكية ".

 

وأضاف غوركان أن تاتش تستفيد بشكل كبير من خبرة مجموعة زين، إحدى شركات الاتصالات الأكثر ابتكارًا في المنطقة، وذلك أتاح لنا الفرصة لدفع الابتكار التكنولوجي في قطاع الاتصالات في لبنان. بالتعاون مع مجموعة زين ووزارة الإتصالات، سنعمل قريبًا على جعل تقنية الجيل الخامس حقيقة تجارية تطلق إمكانات تاتش الكاملة في رحلتها للتحول الرقمي. "


تقنية الجيل الخامس ستحقق تغييراً وتطوراً ملحوظاً في قطاع الإتصالات، حيث ستوفر هذه التقنية نماذج وفرص جديدة لقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والصحة والقطاع العام وكذلك للقطاع المالي وتكنولوجيا المعلومات ومن المتوقع أيضًا أن تساهم هذه التكنولوجيا بشكل كبير في اقتصاد البلاد، مما يوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة في المستقبل القريب.

 

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