الامم المتحدة تصوت اليوم على مشروع الرئيس عون

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يصوت أعضاء الهيئة العامة للأمم المتحدة اليوم على مشروع قرار تقدم به الرئيس ميشال عون والذي يدعو الى انشاء اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار مركزها بيروت.



وبحسب متابعين ديبلوماسيين في نيويورك فإن التصويت على هذا المشروع يبدو أنه سلك طريقا ايجابيا، بحيث ان ١٥٦ دولة عضوا وعدت التصويت لصالح القرار من اصل ١٩٧ دولة.



وأشارت المعلومات الى ان الأجواء الديبلوماسية رحبت بهكذا مشروع، وسط ما تشهده الساحة اللبنانية اليوم من ضغوط وتجاذبات دولية واقليمية.



وقالت إنها خطوة شجاعة تقوم بها الحكومة اللبنانية في هذه الفترة، وهي كثفت اتصالاتها، وجندت ديبلوماسييها لانجاح هذا القرار وتبنيه من قبل الامم المتحدة.



ولفتت المصادر الى ان المشروع في حال تم التصويت عليه ايجابا، فإن الجمعية العمومية ستدعو الدول الى تقديم المساعدات اللازمة، ودعم الخطوة اللبنانية، وتأييد مثل هذه المشاريع بهدف نشر ثقافة وحضارة الانسان عبر التلاقي والحوار.



كما علم ان القرار الذي سيرفع الى الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيراس سيكلفه متابعة تنفيذ بنوده مع لبنان، ووضع الهيئة العامة للأمم المتحدة بآخر المعطيات.