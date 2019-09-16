بستاني خوري التقت الوزير الكعبي والبحث تناول مواضيع الطاقة والكهرباء

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إستقبلت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني خوري وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي، رافقه سفير قطر في لبنان محمد حسن جابر الجابر.



وأشارت الوزيرة بستاني بعد اللقاء أن الزيارة أتت بالتزامن مع إطلاق المناقصات في قطاعي النفط والغاز حيث أبدى الوزير والوفد المرافق رغبتهم بالمشاركة في دورة التراخيص الثانية، كما والمشاركة في مناقصات محطات التغويز،

وإطلع الوزير القطري من الوزيرة بستاني على موضوع مناقصات محطات التغويز حيث هي حالياً في اللجنة الوزارية المختصة وهي تقوم بدراستها مشيرة الى أن الحديث تناول ايضاً مناقصات معامل الكهرباء حيث أبدوا استعدادهم للمشاركة فيها أيضاً.